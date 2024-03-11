Украинцы смогут использовать приложение "Дія" как цифровой кошелек в странах Евросоюза, — Федоров

После запуска пилотного проекта в ЕС у украинцев будет возможность использовать новое приложение в Европе, а у европейцев — воспользоваться своими кошельками в Украине.

У украинцев будет возможность использовать приложение "Дія" в странах Евросоюза как цифровой кошелек. Это позволит открыть счет в банке, воспользоваться электронной подписью, а также получить электронные медицинские рецепты. Об этом говорится в сообщении, которое обнародовал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, страны Евросоюза во время голосования поддержали создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). В следующие два года государствам-участникам консорциума POTENTIAL нужно представить собственные национальные кошельки ЕС. Процесс тестирования прототипов планируют завершить не позднее апреля 2025 года.

"Украина является единственной страной в составе консорциума, которая по состоянию на сейчас не входит в состав Евросоюза, однако уже активно вовлечена в процесс создания будущей электронной идентификации в ЕС. Представители команды Минцифры участвуют в пилотном проекте ЕС, где будет проведено тестирование трансграничного взаимодействия "Дії", — отметил министр в своем сообщении.

Что известно о функции цифрового кошелька

Глава Минцифры отметил, что украинский цифровой кошелек — это "Дія". Когда этот пилотный проект будет запущен в Евросоюзе, украинские граждане смогут использовать это приложение так, в то время, как европейцы получат право применить цифровые кошельки в Украине.

"Благодаря цифровому кошельку можно будет в режиме онлайн без проблем и рисков открыть банковский счет, постоянно иметь доступные водительские удостоверения в телефоне, воспользоваться электронной подписью, а также получать электронные медицинские рецепты", — добавил Михаил Федоров.

Отдельно он отметил, что до конца первого квартала текущего года Еврокомиссия должна официально предоставить перечень унифицированных требований для кошельков цифровой идентификации. При этом еще задолго до представления предложения Еврокомиссии "Ди" удалось реализовать большую часть функций этих кошельков. В дальнейшем основная задача будет заключаться в том, чтобы эту инициативу признали в ЕС, считает министр.

Напомним, что 5 марта произошел масштабный сбой в приложении для государственных услуг "Дія". При этом, пока пользователи приложения не могли воспользоваться документами и цифровыми услугами, работа одноименного портала продолжалась в обычном режиме.

К тому же в конце января стало известно о готовности Украины помочь Эстонии в запуске своего аналога приложения "Дія".