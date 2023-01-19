Украина поможет Эстонии запустить свой вариант приложения "Дії": чем оно будет полезно

В феврале запустят бета-тест mRiik, а к лету приложение станет доступным для всех эстонцев.

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Новинку на Всемирном экономическом форуме в Давосе презентовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и вице-канцлером по цифровому развитию Эстонии Луукас Кристиан Ильвес, сообщает Минцифры.

[ + – ] Презентация mRiik в Давосе Фото: Соцсети

Эстонское приложение mRiik основано на базе "Дія" и включает в себя три основных для любого гражданина цифровых документа: ID-карту, паспорт и водительское удостоверение. Кроме того, в mRiik буду доступны различные виды справок: COVID-сертификат, предупреждения о штрафах, разрешения на управление дронов и рыболовлю, пенсионное удостоверение, свидетельство об инвалидности и многое другое.

По словам главы Минцифры Федорова, Украина поделилась с Эстонией кодом и UX/UI дизайном приложения. Еще 2 сентября прошлого года министр инфотехнологий Эстонии Кристьян Ярван и Михаил Федоров подписали договор о сотрудничестве в сфере разработки эстонского варианта приложения для цифрового документооборота.

Уже в начале февраля mRiik могут начать использовать тестировщики, чтобы выявить все проблемы и недоработки системы, а в середине года планируется полноценный запуск приложения для граждан Эстонии.

[ + – ] Презентация mRiik

Ранее Фокус сообщал, что аналог приложения "Дія" может быть внедрен в США и других странах.

А еще Фокус рассказывал, что работа приложения и портала "Дія" в 2022 году стоила украинцам более 244 миллионов гривен.