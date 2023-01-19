Україна допоможе Естонії запустити свій варіант додатку "Дія": чим він буде корисний

У лютому запустять бета-тест mRiik, а до літа додаток стане доступним для всіх естонців.

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Новинку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі презентував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та віце-канцлер з цифрового розвитку Естонії Луукас Крістіан Ільвес, повідомляє Мінцифри.

[ + – ] Презентація mRiik у Давосі Фото: Соцмережi

Естонський додаток mRiik заснований на базі "Дія" і включає три основні для будь-якого громадянина цифрових документи: ID-карту, паспорт і посвідчення водія. Крім того, в mRiik будуть доступні різні види довідок: COVID-сертифікат, попередження про штрафи, дозволи на управління дронами та рибальство, пенсійне посвідчення, свідоцтво про інвалідність та багато іншого.

За словами голови Мінцифри Федорова, Україна поділилася з Естонією кодом та UX/UI дизайномдодатку. Ще 2 вересня минулого року міністр інфотехнологій Естонії Крістян Ярван та Михайло Федоров підписали договір про співпрацю у сфері розробки естонського варіанта додатку "Дія" цифрового документообігу.

Вже на початку лютого mRiik можуть почати використовувати тестувальники, щоб виявити всі проблеми та недоробки системи, а в середині року планується повноцінний запуск додатку для громадян Естонії.

[ + – ] Презентація mRiik

Раніше Фокус повідомляв, що аналог додатку "Дія" може бути впроваджений у США та інших країнах.

А ще Фокус розповідав, що робота додатку та порталу "Дія" у 2022 році коштувала українцям понад 244 мільйони гривень.