Робота програми та порталу "Дія" у 2022 році коштувала українцям понад 244 мільйони гривень (документ)

В умовах війни з Росією витрати на підтримку роботи порталу та мобільного додатку зросли у понад 2 рази, повідомили Фокусу Мінцифри. 2021 року на ці цілі з бюджету країни пішло близько 108,2 мільйона гривень.

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Підтримка роботи та адміністрування опитувань у мобільному додатку та порталі "Дія" протягом 2022 року коштувала державному бюджету України майже 244,4 мільйона гривень. Про це стало відомо з відповіді Міністерства цифрової трансформації України на запит Фокусу.

"Протягом 2022 року на підтримку роботи Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та мобільного додатка "Дія" з державного бюджету України було витрачено 244 мільйони та 382 тисячі гривень", — повідомило відомство.

[ + – ] Підтримка роботи та адміністрування опитувань у "Дії" коштували майже 244,4 мільйона гривень

Вартість адміністрування функціонала опитувань у мобільному додатку "Дія" включена до загальних витрат на адміністрування та підтримку роботи порталу та мобільного додатка технічним адміністратором, додали чиновники.

"Зазначаємо, що кількість опитувань, що проводяться, не впливає на збільшення вартості адміністрування", — наголосили в Мінцифри.

Для порівняння, у 2021 на підтримку роботи порталу та мобільного додатку "Дія", за даними міністерства, з держбюджету України витратили близько 108,2 мільйона гривень. Виходить, що витрати в умовах воєнного часу зросли більш ніж у 2 рази.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 17 січня розповів, що українці зможуть дізнатися, хто переглядав їхні персональні дані у держреєстрі. Перегляди фіксуватимуться у держсистемі "Трембіта", а українці отримають пуш-повідомлення у "Дії".

Фокус 12 січня повідомляв про участь Міноборони України у розробці електронного військового квитка. Мінцифри обіцяє, що це не спричинить надсилання повісток через "Дію".

Мінцифри 9 січня розповідало про можливість видачі повісток у "Дії". Змінений Кабміном порядок постановки на військовий облік дозволяє чоловікам надсилати необхідну інформацію до військкоматів у мобільному додатку.