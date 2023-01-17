Українці зможуть бачити, хто переглядає їхні персональні дані у держреєстрі

За словами голови Мінцифри, кожен випадок фіксуватиметься у "Трембіті" — системі, де державні реєстри обмінюються даними між собою.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні персональні дані у державному реєстрі. Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, кожен випадок фіксуватиметься у "Трембіті", а українцям надходитиме пуш-повідомлення в "Дії" про те, що певний державний орган запитував персональні дані.

"Нагадаю, "Трембіта" — це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Працює з 2020 року. Завдяки системі ви отримуєте якісні онлайн-послуги в "Дії". Без черг та збирання купи папірців", — написав Федоров.

Він також подякував партнерам з "EU4DigitalUA" та "DT4UA", які фінансуються Європейським союзом.

"Розвиваємо "Трембіту" разом", — зазначив Федоров.

Раніше Фокус писав, що Міноборони розроблятиме електронний військовий квиток. Постанова Кабміну №1487 дозволяє використовувати мобільний додаток для подання особистих даних до військкоматів. Війна показала, що створення цифрових сервісів має бути пріоритетним.

Ще нагадаємо, що в Мінцифри розповіли, чи видаватимуть повістки через "Дію". Представник міністерства Мстислав Банік розповів, що зараз спільно з Міноборони ведеться робота щодо впровадження військового квитка в мобільний додаток.

Також повідомлялося, що інтернет-провайдери отримали батареї від Мінцифри. Йдеться про 29 провайдерів, які працюють у найбільш схильних до блекауту областях України: Харківській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Житомирській та Київській.