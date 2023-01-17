Украинцы смогут видеть, кто просматривает их персональные данные в госреестре

По словам главы Минцифры, каждый случай будет фиксироваться в "Трембите" — системе, где государственные реестры обмениваются данными между собой.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы смогут узнавать, кто просматривал их персональные данные в государственном реестре. Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, каждый случай будет фиксироваться в "Трембите", а украинцам будет приходить пуш-уведомление в "Дії" о том, что определенный государственный орган запрашивал персональные данные.

"Напомню, "Трембита" — это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой. Работает с 2020 года. Благодаря системе вы получаете качественные онлайн-услуги в "Дії". Без очередей и сбора груды бумажек", — написал Федоров.

Он также поблагодарил партнеров из "EU4DigitalUA" и "DT4UA", которые финансируются Европейским союзом.

"Развиваем "Трембиту" вместе", — отметил Федоров.

Ранее Фокус писал, что Минобороны будет разрабатывать электронный военный билет. Постановление Кабмина №1487 разрешает использовать мобильное приложение для подачи личных данных в военкоматы. Война показала, что создание цифровых сервисов должно быть в приоритете.

Еще напомним, что в Минцифры рассказали, будут ли выдавать повестки через "Дію". Представитель министерства Мстислав Баник рассказал, что сейчас совместно с Минобороны ведется работа по внедрению военного билета в мобильное приложение.

Также сообщалось, что интернет-провайдеры получили батареи от Минцифры. Речь идет о 29-ти провайдерах, которые работают в наиболее подверженных блэкауту областях Украины: Харьковской, Сумской, Донецкой, Черниговской, Житомирской и Киевской.