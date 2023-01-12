Повестки в военкоматы через "Дію": Минобороны будет разрабатывать электронный военный билет

Постановление Кабмина №1487 разрешает использовать мобильное приложение для подачи личных данных в военкоматы. Война показала, что создание цифровых сервисов должно быть в приоритете, сообщили Фокусу в Минцифры.

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Изменения Кабинета Министров Украины о порядке постановки мужчин на воинский учет не предполагают рассылку повесток через мобильное приложение "Дія". Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в ответе на запрос Фокуса.

"Кабмин принял постановление, согласно которому в "Дії" должен появиться новый сервис — электронный военный билет. Не стоит беспокоиться — ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает отправку повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", – объяснил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Постановление правительства, по его словам, лишь упорядочило ряд норм за 2016 год, в которые постоянно вносились изменения. Часть норм связана с регистрацией места жительства, но Кабмин не вводил предписание вручать повестки через "Дію".

[ + – ] Выдача повестки в одном из городов Украины Фото: Скриншот

"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", — добавил Баник.

Как будет работать сервис по оформлению в "Дії" электронного военного билета, говорить пока рано. Много моментов, по словам специалиста, нужно доработать вместе с Минобороны Украины.

Новый порядок воинского учета в Украине

Кабинет Министров Украины 30 декабря 2022 года дополнил правила постановки мужчин на воинский учет постановлением №1487. Военкомы вправе искать призывников путем подворового обхода, но для этого нужно разрешение от мэра, сельского или поселкового главы.

Военнообязанные могут подавать личную информацию для военкомата в мобильном приложении "Дія". Постановление Кабмина разрешает военным брать данные из Единого госреестра военнообязанных и других государственных баз.

С 2023 года, согласно новым правилам, военнообязанного смогут принять на работу или учебу лишь после предъявления военного билета.

Фокус 10 января писал о выдаче повесток в Киеве у входа в метро. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко считает такой вариант уместным, ведь в законодательстве не прописано четкое место раздачи повесток.

В августе прошлого года президента Украины Владимира Зеленского просили запретить вручать повестки на блокпостах, АЗС и на улицах. Глава государства в ответ сказал, что защищать страну от агрессора — прямая обязанность граждан Украины.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, армия пока не нуждается в массовой мобилизации, но все может измениться в случае обострения на фронте.