Повістки у військкомати через "Дію": Міноборони розроблятиме електронний військовий квиток

Постанова Кабміну №1487 дозволяє використовувати мобільний додаток для подання особистих даних у військкомати. Війна показала, що створення цифрових сервісів має бути пріоритетним, повідомили Фокусу в Мінцифри.

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Зміни Кабінету Міністрів України щодо порядку постановки чоловіків на військовий облік не передбачають розсилання повісток через мобільний додаток "Дія". Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України у відповіді на запит Фокусу.

"Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою, в "Дії" має з'явитися новий сервіс — електронний військовий квиток. Не варто турбуватися — ні ця постанова, ні якась інша не передбачає відправлення повісток через "Дію". В нашому плані роботи поки що немає таких завдань", — пояснив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Постанова уряду, за його словами, лише впорядкувала низку норм за 2016 рік, до яких постійно вносилися зміни. Частина норм пов'язана з реєстрацією місця проживання, але Кабмін не вводив припис вручати повістки через "Дію".

[ + – ] Видача повістки в одному з міст України Фото: Скриншот

"Щодо військового квитка. Більшість державних сервісів і послуг майже завжди передбачають можливість їх впровадження онлайн у "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян — одне з пріоритетних рішень", — додав Банік.

Як працюватиме сервіс із оформлення в "Дії" електронного військового квитка, говорити поки що зарано. Багато моментів, за словами фахівця, потрібно доопрацювати разом із Міноборони України.

Новий порядок військового обліку в Україні

Кабінет Міністрів України 30 грудня 2022 року доповнив правила постановки чоловіків на військовий облік ухвалою №1487. Військкоми мають право шукати призовників шляхом побудинкового обходу, але для цього потрібен дозвіл від мера, сільського або селищного голови.

Військовозобов'язані можуть подавати особисту інформацію для військкомату в мобільному додатку "Дія". Постанова Кабміну дозволяє військовим брати дані з Єдиного держреєстру військовозобов'язаних та інших державних баз.

Із 2023 року, згідно з новими правилами, військовозобов'язані зможуть прийняти на роботу або навчання лише після пред'явлення військового квитка.

Фокус 10 січня писав про видачу повісток у Києві біля входу до метро. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вважає такий варіант доречним, адже в законодавстві не прописано чіткого місця роздачі повісток.

Торішнього серпня президента України Володимира Зеленського просили заборонити вручати повістки на блокпостах, АЗС і на вулицях. Глава держави у відповідь сказав, що захищати країну від агресора є прямим обов'язком громадян України.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, армія поки що не потребує масової мобілізації, але все може змінитися в разі загострення на фронті.