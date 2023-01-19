Работа приложения и портала "Дія" в 2022 году стоила украинцам более 244 миллионов гривен (документ)

В условиях войны с Россией расходы на поддержку работы портала и мобильного приложения выросли более, чем в 2 раза, сообщили Фокусу в Минцифры. В 2021 году на эти цели из бюджета страны ушло около 108,2 миллиона гривен.

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Поддержка работы и администрирование опросов в мобильном приложении и портале "Дія" в течение 2022 года обошлась государственному бюджету Украины почти в 244,4 миллиона гривен. Об этом стало известно из ответа Министерства цифровой трансформации Украины на запрос Фокуса.

"В течение 2022 года на поддержку работы Единого государственного веб-портала электронных услуг и мобильного приложения "Дія" из государственного бюджета Украины было израсходовано 244 миллиона и 382 тысячи гривен", — сообщило ведомство.

[ + – ] Поддержка работы и администрирование опросов в "Дії" стоили почти 244,4 миллиона гривен

Стоимость администрирования функционала опросов в мобильном приложении "Дія" включена в общие расходы по администрированию и поддержке работы портала и мобильного приложения техническим администратором, добавили чиновники.

"Отмечаем, что количество проводимых опросов не влияет на увеличение стоимости администрирования", — подчеркнули в Минцифры.

Для сравнения, в 2021 году на поддержку работы портала и мобильного приложения "Дія", по данным министерства, из госбюджета Украины потратили около 108,2 миллиона гривен. Получается, что траты в условиях военного времени выросли более, чем в 2 раза.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 17 января рассказал, что украинцы смогут узнать, кто просматривал их персональные данные в госреестре. Просмотры будут фиксироваться в госсистеме "Трембита", а украинцы получат пуш-уведомления в "Дії".

Фокус 12 января сообщал об участии Минобороны Украины в разработке электронного военного билета. Минцифры обещает, что это не повлечет за собой отправку повесток через "Дію".

Минцифры 9 января рассказывало о возможности выдачи повесток в "Дії". Измененный Кабмином порядок постановки на воинский учет позволяет мужчинам отправлять необходимую информацию в военкоматы в мобильном приложении.