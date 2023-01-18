Аналог програми "Дія" може бути впроваджений у США й інших країнах

Адміністраторка USAID заявила, що "Дія" може бути взята як приклад для створення таких додатків в інших країнах.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Саманта Павер, адміністраторка USAID, повідомила, що США та низка інших країн зацікавлені в тому, щоб створити продукт, подібний до української "Дія". Про це повідомило видання Axios, посилаючись на кулуарну розмову з Павер.

USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) причетне до появи сервісу "Дія", оскільки саме воно фінансувало його розробку, а також надало $8,5 млн для розширення пулу функцій у 2022 році, коли на території України розпочалася війна. Додаток привернув до себе увагу іноземної преси, коли стало відомо, що за його допомогою можна інформувати ЗСУ про місцезнаходження військ РФ.

За словами Павер, представники USAID, а також українського Міністерства цифрової трансформації готові сприяти тому, щоб в інших державах з'являлися подібні діджитал-сервіси для громадян. "Дію" запропонують розглянути як "шаблон". Цю ідею в Давосі просуватиме міністр Михайло Федоров.

Видання наголошує, що хоча додатком в Україні користуються понад 18 млн осіб (за заявами чиновників), проте він має проблеми з кібербезпекою і конфіденційністю даних. ЗМІ припускає, що держави зможуть "відслідковувати переміщення громадян", "маніпулювати наданням держпослуг для політичної вигоди". Павер відповіла, що подібні ризики будуть враховані, і що вона сподівається на життєздатність моделі "Дія", яка може вплинути на рівень прозорості урядів, підвищивши його.

Американська чиновниця наголосила, що "проєкт перебуває в зародковому стані".

Раніше ми повідомляли про те, що громадяни України зможуть отримати інформацію про те, хто переглядав їхні дані у державних реєстрах.