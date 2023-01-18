Аналог приложения "Дія" может быть внедрен в США и других странах

Администратор USAID заявила, что "Дія" может быть взята в качестве примера для создания подобных приложений в других странах.

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе Саманта Пауэр, администратор USAID, сообщила, что США и ряд других стран заинтересованы в том, чтобы создать продукт, подобный украинской "Дія". Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на кулуарный разговор с Пауэр.

USAID (Агентство США по международному развитию) причастно к появлению сервиса "Дія", так как именно оно финансировало его разработку, а также предоставило $8,5 млн для расширения пула функций в 2022 году, когда на территории Украины началась война. Приложение привлекло к себе внимание иностранной прессы, когда стало известно, что с его помощью можно информировать ВСУ о местоположении войск РФ.

По словам Пауэр, представители USAID, а также украинского Министерства цифровой трансформации готовы способствовать тому, чтобы в других государствах появлялись подобные диджитал-сервисы для граждан. "Дію" предложат рассмотреть в качестве "шаблона". Данную идею в Давосе будет продвигать министр Михаил Федоров.

Издание подчеркивает, что хотя приложением в Украине пользуются более 18 млн человек (по заявлениям чиновников), однако у него есть проблемы с кибербезопасностью и конфиденциальностью данных. СМИ предполагает, что государства смогут "отслеживать перемещения граждан", "манипулировать предоставлением госуслугами для политической выгоды". Пауэр ответила, что подобные риски будут учтены, и что она надеется на жизнеспособность модели "Дия", которая может повлиять на уровень прозрачности правительств, повысив его.

Американская чиновница подчеркнула, что "проект находится в зачаточном состоянии".

Ранее мы сообщали о том, что граждане Украины смогут получить информацию о том, кто запрашивал их данные из государственных реестров.