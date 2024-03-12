В России разрабатывают дрон-камикадзе для запуска с кораблей и катеров: что известно

В Минобороны РФ намерены противостоять надводным дронам ВСУ, которые уже потопили несколько вражеских кораблей в Черном море.

После ряда неудач российского флота в Черном море, Минобороны РФ приняло решение о создании корабельных версий дронов-камикадзе, пишет российское издание "Военное обозрение".

В публикации утверждается, что дроны скоро будут взяты на вооружение, из чего можно сделать вывод, что их разработка находится в активной фазе. СМИ не сообщает о модификации этих БПЛА, кроме того, что это — "камикадзе". Также не раскрываются и технические характеристики.

Единственная доступная информация, полученная от источников в Минобороны РФ, говорит о том, что беспилотники будут запускаться с кораблей и с катеров.

Медиа сомневается в том, что это могут быть БПЛА с видом от первого лица (FPV), так как дальность поражения недостаточна для действий на море, плюс ко всему, управление таким дроном затрудняло бы отсутствие ориентиров, в отличие от управления им на суше.

"Военное обозрение" предполагает, что устройства смогут достигать морских и даже наземных целей. В публикации подчеркивается, что целью дронов будут надводные беспилотники ВСУ, которые потопили уже не один российский военный корабль.

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