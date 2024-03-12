В РФ представили портативную систему обнаружения БПЛА "Дружинник": опасна ли она для ВСУ

Заявляется, что дистанция обнаружения "Дружинником" БПЛА составляет до 5 км, и что устройство может определить направление полета беспилотника.

Российская госкорпорация "Росатом" презентовала портативную систему обнаружения дронов под названием "Дружинник". Как сообщает информационное агентство ТАСС, устройство способно функционировать и самостоятельно, и в качестве модуля систем для ведения радиоразведки.

Впервые систему обнаружения БПЛА показали в рамках выставки "Робототехника и искусственный интеллект", которая сейчас проходит в Москве.

Устройство работает в режиме радиоразведки. Стоит отметить, что радиоэлектронная разведка происходит благодаря перехвату сигналов между принимающими и передающими устройствами, такими как, к примеру, пульт управления и дрон. Весит система 1,8 кг, дистанция обнаружения составляет до 5 км, а угол направленности, от 15 до 30 градусов, определяет направление полета дрона. Заявляется, что "Дружинник" работает на частотах в диапазоне от 600 МГц до 6 000 МГц, как стандартных, так и нестандартных.

Российские инженеры подчеркивают, что система обнаружения БПЛА является автономной, и при этом может быть интегрирована в состав "комплексов и технических систем". Правда, каких именно, и как происходит эта интеграция, они не сообщили.

ТАСС уточняет, что устройство может быть встроено в системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и выполнять роль радара для поиска воздушных угроз. Более того, "Дружинник" рекомендуется к использованию в составе стационарных систем защиты различных объектов критически важной инфраструктуры. Для этого систему нужно прикрепить на кронштейн.

Ранее мы писали о том, что США потратят 1 миллиард долларов на создание дронов для войны с Китаем. Программа Replicator по созданию роев дронов пока еще не развернута, но подготовка уже ведется.

Также сообщали, что новый гиперзвуковой дрон Китая превзошел истребитель США F-22 по важным показателям. Предположительно, речь идет о БПЛА MD-22, который может доставить 600 кг полезной нагрузки на скорости до 7 Маха на расстояние 8000 км, что эквивалентно расстоянию между Китаем и континентальной частью США.