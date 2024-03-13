Санкциям вопреки: Intel продает Huawei передовые чипы на миллионы долларов

Intel, в отличие от AMD, удалось сохранить лицензию на продажу чипов Huawei, находящейся под строгими санкциями. Но ее срок скоро истечет.

Intel продолжает продавать чипы подсанкционной компании Huawei Technologies на сотни миллионов долларов, несмотря на попытки "ястребов" прекратить все продажи китайской фирме, пишет SCMP.

Intel, в отличие от AMD, удалось сохранить лицензию на продажу чипов Huawei, находящейся под строгими санкциями. Это также позволило Huawei сохранить небольшую, но растущую долю на мировом рынке ноутбуков, в то время как AMD лишилась продаж китайской компании, попавшей под санкции, на сотни миллионов долларов.

Сенатор-республиканец Марко Рубио призвал администрацию президента Джо Байдена отозвать лицензию Intel на продажу продукции Huawei.

"Ни одна американская компания, особенно такая, которая получает финансирование налогоплательщиков, не должна стимулировать свои инновации", — сказал он, имея в виду ожидаемый грант Intel от Министерства торговли на расширение производства чипов в США.

Компания Huawei была добавлена в черный список администрацией президента Дональда Трампа в 2019 году, в следствие чего американские поставщики лишились возможности продавать ей что-либо. Но в конце 2020 года Министерство торговли предоставило некоторым американским поставщикам Huawei, включая Intel, специальное разрешение на продажу определенных товаров. AMD подала заявку на лицензию на продажу аналогичных чипов в начале 2021 года после вступления в должность президента Джо Байдена, но так и не получила ответа на свою заявку, сообщил источник.

Аналитики из Reuters не смогли определить, почему Intel получила лицензию, а AMD — нет. Но влияние на продажи чипов центральных процессоров Huawei было незамедлительным: доля продаж ноутбуков Huawei с чипами AMD упала с 47,1% в 2020 году и до 9,3% в первой половине 2023 года. А вот доля Intel в продажах ноутбуков Huawei, содержащих ее чипы, выросла за этот период с 52,9% до 90,7%. В результате к началу 2023 года у двух компаний оценочная разница в доходах составила более 512 млн долларов США.

Срок действия лицензии Intel истечет позднее в этом году и вряд ли он будет продлен, сообщили источники.

По данным Canalys, в Китае доля продаж Huawei выросла с 2,2% в 2018 году до 9,7% в 2023 году, когда она заменила Dell — третьего по величине производителя ноутбуков в Китае.

Intel — не единственный производитель чипов, который извлекает выгоду из неравномерной политики лицензирования. Qualcomm также получила лицензию на продажу чипов для питания смартфонов Huawei ближе к концу правления администрации Трампа, в то время как заявка тайваньского конкурента Mediatek на разрешение продавать аналогичные чипы была отклонена, что привело к резкому падению продаж Huawei, сообщил другой источник.

Однако недавно Qualcomm заявила, что компания не ожидает получения "материальных доходов от продукции Huawei в будущем", поскольку Huawei объявила о выпуске новых телефонов 5G с использованием собственных чипов.

Ранее мы сообщали о том, что чипы могут резко подорожать, а вместе с ними и все гаджеты. Если на острове Тайвань поднимут цены на электричество, то производителю чипов TSMC придется платить за электроэнергию на 30% больше.