Армия США останется без передовых чипов "для обороны и разведки": Пентагон пожалел денег

Пентагон отказался выдавать грант компании Intel в размере 2,5 млрд долларов США на производство полупроводников для нужд военных.

Пентагон отказался выдавать грант компании Intel в размере 2,5 млрд долларов США. Эти деньги производитель должен был вложить в создание процессоров, используемых в приложениях для обороны и разведки, пишет SCMP.

Скорее всего, Intel не получит ту сумму федерального финансирования, на которую она рассчитывала. Стоит отметить, что финансирование ВПК включало выделение 3,5 млрд долларов компании Intel на производство передовых полупроводников "для обороны и разведки", из которых 1 млрд должно было выделить Минторговли США, а еще 2,5 млрд — Минобороны США.

Но Пентагон отказался от этого плана за несколько дней до крайнего срока предоставления госфинансирования, говорят источники. Поэтому законодатели поручили Министерству торговли использовать другие средства для покрытия дефицита. Аналитики делают вывод, что в Минобороны решили большую часть средств направить на свои собственные нужды. Однако, согласно оборонному соглашению, Intel по-прежнему является специализированным поставщиком микросхем для военных и разведчиков в рамках программы Secure Enclave.

В своем заявлении представитель Министерства торговли сообщил, что решение о финансировании Secure Enclave еще не принято окончательно. В свою очередь, Джефф Юргенсен, представитель Пентагона, заявил, что Минобороны продолжит работать с партнерами из разных ведомств и с Конгрессом, чтобы поддержать реализацию Закона о чипах и удовлетворить требования военных к микроэлектронике.

По словам источников, знакомых с ситуацией, переговоры еще продолжаются. Intel отказалась от комментариев, а Белый дом не ответил на запрос о комментариях.

Гендиректор Intel Пэт Гелсингер сообщил инвесторам, что государственные деньги помогут профинансировать предприятия в Огайо и Аризоне, в которые сам производитель вложил 20 млрд долларов.

Министерство торговли уже объявило о трех грантах фирмам, производящим чипы старого поколения. Один из них, в размере 1,5 млрд долларов, получит компания GlobalFoundries, входящая в число ведущих поставщиков старых процессоров для вооруженных сил США. Источники сообщают, что GlobalFoundries лоббировала в Конгрессе отстранение Intel от оборонного финансирования. Некоторые законодатели также выразили обеспокоенность по поводу того, что военные полагаются только на одну компанию, Intel, в производстве передовых чипов. В своем заявлении GlobalFoundries подчеркнула, что не считает программу Secure Enclave единственным правильным решением.

Закон о чипах получил поддержку обеих партий, которые считают, что нестабильная отечественная полупроводниковая промышленность представляет собой проблему для национальной безопасности – особенно в свете растущего соперничества Вашингтона с Пекином.

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