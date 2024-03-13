На музыкальном сервисе Spotify впервые появились видео: кто и где может посмотреть

Теперь музыку в Spotify можно не только слушать, но и смотреть. Правда, не во всех странах и не на всех тарифных планах, но со временем сервис будет расширяться.

Сервис потокового прослушивания музыки Spotify добавляет музыкальные видео в свой каталог. Об этом компания сообщила на собственном сайте

Spotify запускает бета-версию музыкальных видео для пользователей тарифного плана Spotify Premium на 11 рынках, добавив еще один способ улучшить связь между исполнителями и поклонниками. На сервисе считают, что видеоклипы являются мощным средством для слушателей открывать для себя музыку, а Spotify это место, куда поклонники идут, чтобы глубже погрузиться в музыку исполнителя. Теперь фанатам и случайным пользователям не придется искать видео в другом месте.

"По моему собственному опыту и для бесчисленного количества других музыкальные клипы играют ключевую роль в том, чтобы вас заинтересовать: они делают поклонников из обычных слушателей. Они являются важной частью деятельности многих артистов, и для них естественно находиться в том же месте, которое выбирают более полумиллиарда людей, чтобы слушать музыку", — говорит Чарли Геллман, вице-президент и руководитель отдела музыкальных продуктов компании Spotify.

Бета-версия музыкальных видео на Spotify начинает развертывание с сегодняшнего дня с ограниченным каталогом музыкальных видео, включающим хиты мировых исполнителей, таких как Эд Ширан, Doja Cat и Ice Spice, или фаворитов местных сообществ, таких как Aluna и Asake.

Spotify начинает публикацию музыкальных видео из выбранного каталога для пользователей подписки Premium в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Бразилии, Колумбии, Филиппинах, Индонезии и Кении. Премиальные слушатели в этих странах могут использовать переключатель "Перейти к видео" на устройствах iOS, Android, настольном компьютере или телевизоре для поддерживаемых музыкальных треков.

Видеоклип начнет воспроизводиться с самого начала в режиме просмотра "Сейчас воспроизводится". Если надо вернуться к фоновому прослушиванию, нужно просто нажать "Перейти к аудио". Музыкальные видео можно просматривать в полноэкранном режиме, повернув мобильное устройство для горизонтального просмотра.

"Для выпуска бета-версии мы выбрали эти рынки на основе ряда критериев, включая размер рынка и наличие поддержки локального контента. Оставайтесь с нами, поскольку мы надеемся расширить каталог музыкальных видео и повысить доступность для большего количества стран", — сообщил в письме сайту TechCrunch вице-президент Spotify, руководитель отдела потребительского опыта Стэн Гармарк.

Для реализации функции Spotify не просто вставляет видео YouTube или сотрудничает со сторонней компанией. Компания непосредственно размещает эти видео и транслирует их пользователям без рекламы.

"В начальной бета-версии мы начинаем с ограниченной части полного каталога, который включает тысячи музыкальных видео. В этом подмножестве мы стремились отдать приоритет широкому спектру жанров и исполнителей на наших рынках запуска", — говорит Гармарк.

Spotify объясняет, что видеоклипы также доступны на умных телевизорах, где это имеет большой смысл, в приложениях для устройств Apple TV, Android TV, Fire TV, а также на игровых консолях.

Напомним, самой популярной украинской исполнительницей в Spotify стала Jerry Heil. 28-летняя певица Яна Шемаева похвасталась собственным достижением в феврале.