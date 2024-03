Полковник армии США предсказал, что роботы-гуманоиды смогут сражаться в 2030-40 годах

Американский офицер Трой Деноми считает, что роботов нельзя делать полностью автономными, так как это не этично, а потому ими должен управлять человек.

Полковник армии США Трой Деноми считает, что уже в 2030-2040 годах военные будут активно использовать на поле боя роботов, гуманоидов. Об этом он заявил в ходе конференции Humanoids or Augmented Humans: Accelerating Autonomy with AI, пишет The Sun.

Во время дискуссии об опасностях использования в армии приложений искусственного интеллекта (ИИ) и роботов, Деноми подчеркнул, что важно быть уверенным в том, что робот работает на человека, а не человек на робота. Такую убежденность нужно иметь еще до того, как армейские роботы начнут проходить испытания.

Полковник привел пример недавнего тестирования, в результате которого у некоторых солдат из взвода возникло ощущение, что не они, а роботы контролируют ситуацию. После испытаний, военные пришли к выводу, что рутинные задачи, такие как использование нескольких пультов дистанционного управления для управления одним гаджетом, должны быть автоматизированы, прежде чем армия сможет перейти к полноценному управлению робототехникой. Во время тестирования некоторые командиры не справлялись с управлением машинами, так как приходилось отвлекаться на другие задачи.

По словам полковника, военные все свое время вынуждены были посвятить роботам, а потому создалось впечатление, что не машина зависит от человека, а человек от машины. Деноми говорит, что такую ситуацию обязательно нужно исправить.

Проще всего пока пользоваться дронами разных типов — воздушными, наземными, надводными и подводными. Также солдаты неплохо управлялись с робо-псом с прикрепленной к нему ракетной установкой M72.

Участники дискуссии подчеркнули, что Министерство обороны США подписало документ, гарантирующий, что в процессе использования искусственного интеллекта и робототехники всегда будет участвовать человек.

Деноми подчеркнул необходимость участия людей в этом процессе.

"Я думаю, что время, когда машина сможет понимать этику, не наступит еще долго", — предупредил он.

Ранее мы писали о том, что роботы с ножками научились стрелять из пулеметов точнее людей. Робот-собака предельно точно выпустил из пулемета 10 очередей по мишени размером с человека, находившейся на расстоянии 100 метров.