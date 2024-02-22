Фантаст предсказал будущее в 1982 году: компьютеры в центре всего, роботы вместо людей (видео)

Айзек Азимов 40 лет назад предвидел, как люди будут покорять космос, развивать робототехнику и компьютерные системы. Почти все сбылось.

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В YouTube появился ролик с записью интервью американского писателя-фантаста Айзека Азимова, которое он дал в 1982 году. Отвечая на вопросы ведущего, Азимов предсказал будущее, пишет Оpen culture.

В канун Нового 1982 года в ТВ-программе "Час новостей МакНила-Лерера" (The MacNeil-Lehrer News Hour) приняли участие литератор Тима Оноско, редактор журнала Omni Дик Терези и писатель-фантаст Айзек Азимов. Ответы Азимова были наиболее интересные, так как он обладал тонкой интуицией и считался поклонниками творчества едва ли не предсказателем.

На вопрос ведущего Роберта МакНила о том, верит ли Алимов в то, что человечество продолжит покорение космоса, Азимов ответил, что люди, по его мнению, "все еще находятся на стадии Христофора Колумба в том, что касается космоса". Однако это не помешало ему спрогнозировать появление предвидя не только космических станций, солнечных электростанций, лабораторий и фабрик для производства разных вещей в космосе и даже космические поселения, насчитывающие тысячи постоянных жителей. Писатель также предположил, что со временем целью людей станет "построение более крупной и развитой цивилизации, которая не будет зависеть от ресурсов одного мира".

На вопрос второго ведущего Джима Лерера о том, достигло ли человечество пика развития компьютеров, Азимов ответил, что компьютер будет "в центре всего", сравнив этот феномен с телевидением. Он предположил, что компьютеры, как и телевизоры, будут в каждом доме и они способны будут делать очень много вещей, чтобы упростить жизнь человека, или чтобы развлечь его.

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Следующий вопрос касался роботов. Айзек Азимов предсказал замену людей роботами и уточнил:

"Дело не в том, что они убьют людей, а в том, что они "убьют" их рабочие места. Нам придется позаботиться о том, чтобы переходный период от доробототехнических технологий к постробототехническим был максимально безболезненным. Мы должны сделать так, чтобы с людьми не обращались как с использованными тряпками для мытья посуды, чтобы они могли жить, сохраняя самоуважение".

Ранее мы сообщали о том, что роботы-ящерицы с ИИ могут спасти корабли ВМС США от угроз. Устройства от компании Gecko Robotics могут вовремя предупредить о поломке на судне: они собирают в 100 раз больше данных и делают это в 10 раз быстрее людей.