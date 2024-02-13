Роботы научились сами собираться в стаи и держать строй: как это пригодится военным

Роботы могут действовать сообща и слаженно, не натыкаясь друг на друга во время формирования разных фигур.

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Исследователи из Университета Шеффилда, Университета Вестлейк, Университета Бэйхан и Университета Цинхуа предложили новую стратегию формирования роев роботов — в виде различных фигур. Интересно, что роботы восстанавливают фигуру, даже если ее пытаются разрушить, передает Тechxplore.

Эта идея была реализована при помощи так называемого алгоритма среднего сдвига — метода оптимизации, широко используемого в машинном обучении для поиска максимумов функции плотности. Проще говоря, каждый робот в рое распознает, где находятся другие боты, а где пространство пустует. Чтобы выстроиться определенным образом, роботы занимают конкретные места, но при этом не сталкиваются друг с другом.

Схема смены строя стаи роботов Фото: University of Sheffield

Так, устройства смогли построиться в виде квадрата, морской звезды, разных букв, повторив очертания этих фигур и полностью их заполнив. В ходе тестирования были задействованы 50 групп наземных роботов. Во всех случаях машины ни разу не ошиблись в ходе перегруппировки. Ученые считают, что их метод можно применить на практике — при разработке регенерирующих технологий, в сфере исследования окружающей среды, при объединении автономных дронов в одну сеть, чтобы они могли действовать сообща.

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Исследование под названием "Исследование среднего сдвига при сборке формы стаи роботов" было опубликовано в журнале Nature Communications.

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