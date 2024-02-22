Фантаст передбачив майбутнє 1982 року: комп'ютери в центрі всього, роботи замість людей (відео)

Айзек Азімов 40 років тому передбачав, як люди підкорюватимуть космос, розвиватимуть робототехніку та комп'ютерні системи. Майже все збулося.

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На YouTube з'явився ролик із записом інтерв'ю американського письменника-фантаста Айзека Азімова, яке він дав 1982 року. Відповідаючи на запитання ведучого, Азімов передбачив майбутнє, пише Оpen culture.

Напередодні Нового 1982 року в ТВ-програмі "Година новин МакНіла-Лерера" (The MacNeil-Lehrer News Hour) узяли участь літератор Тіма Оноско, редактор журналу Omni Дік Терезі та письменник-фантаст Айзек Азімов. Відповіді Азімова були найцікавішими, оскільки він володів тонкою інтуїцією та вважався шанувальниками творчості чи не провісником.

На запитання ведучого Роберта МакНіла про те, чи вірить Алімов у те, що людство продовжить підкорення космосу, Азімов відповів, що люди, на його думку, "все ще перебувають на стадії Христофора Колумба в тому, що стосується космосу". Однак це не завадило йому спрогнозувати появу, передбачаючи не тільки космічні станції, сонячних електростанцій, лабораторій і фабрик для виробництва різних речей у космосі й навіть космічних поселень, які налічуватимуть тисячі постійних жителів. Письменник також припустив, що з часом метою людей стане "побудова більшої та розвиненішої цивілізації, яка не залежатиме від ресурсів одного світу".

На запитання другого ведучого Джима Лерера про те, чи досягло людство піку розвитку комп'ютерів, Азімов відповів, що комп'ютер буде "в центрі всього", порівнявши цей феномен із телебаченням. Він припустив, що комп'ютери, як і телевізори, будуть у кожній оселі та здатні будуть робити дуже багато речей, щоб спростити життя людини або розважити її.

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Наступне запитання стосувалося роботів. Айзек Азімов передбачив заміну людей роботами й уточнив:

"Справа не в тому, що вони вб'ють людей, а в тому, що вони "вб'ють" їхні робочі місця. Нам доведеться подбати про те, щоб перехідний період від доробототехнічних технологій до постробототехнічних був максимально безболісним. Ми повинні зробити так, щоб з людьми не поводилися, як із використаними ганчірками для миття посуду, щоб вони могли жити, зберігаючи самоповагу".

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