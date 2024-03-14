В США разрабатывают ИИ-систему, которая любой дрон для военных сделает автономным

Агентство перспективных исследовательских проектов МО США активно развивает ИИ-приложения для самых разных роботов и систем.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) просит Конгресс увеличить расходы на несколько ключевых проектов в сфере ИИ, пишет Defense one.

Самая важная программа искусственного интеллекта, которую DARPA планирует финансировать в 2025 финансовом году, — это Rapid Experimental Missionized Autonomy (REMA), которая направлена на оснащение коммерческих и военных дронов подсистемой, обеспечивающей автономную работу. С ее помощью любые дистанционно пилотируемые дроны смогут выполнять ряд задач самостоятельно. DARPA запрашивает 13,8 млн долларов на программу в этом году, чтобы продолжить разработку программного обеспечения, интеграцию с другими исполнителями, тестирование, усовершенствование и повторное тестирование решения REMA.

Также финансирования требует и другая программа — Autonomy Standards and Ideals with Military Operational Values (ASIMOV). Ее задача состоит в проверке, насколько автономное оружие Министерства обороны соответствует принципам безопасности и этики министерства. В этом году на развитие ASIMOV запрашивают 22 млн долларов, которые пойдут на тестирование программного обеспечения автономного оружия в сложных сценариях, требующих принятия этических решений.

Разработчики всех ИИ-программ пытаются решить проблему взаимодействия человека и машины. Например, в рамках новой программы Access in AI and Human-Machine Symbiosis будут созданы чат-боты, способные к реалистичному и позитивному диалогу, помощи в оформлении документов, написании рапортов и пр. DAPRA просит за это 13 млн долларов.

Также в DAPRA планируют изучать большие языковые модели, подобные ChatGPT, чтобы лучше понять, насколько хорошо они способны к абстрактным рассуждениям, и инициировать разработку методов, обеспечивающих прозрачное и логическое общение между людьми и моделями ИИ. Эти исследования оценены в 9,5 млн долларов.

DARPA также запрашивает почти 41 млн долларов на программу под названием Air Intelligence Reinforcements (AIR), которая автоматизирует задачи тактического управления самолетами при помощи ИИ-инструментов. А беспилотникам AIR позволит выполнять миссии под минимальным контролем человека.

Ранее мы писали о том, что первый турецкий автономный подводный дрон-разведчик Deringöz прошел испытания. Deringöz можно применить для разведки и наблюдения, обнаружения мин, проверки трубопроводов, защиты портов и баз военно-морского флота.