Самый быстрый в мире процессор: Intel выпустил мощный Core i9-14900KS

Core i9-14900KS работает на мощности 150 Вт, а пиковая мощность составляет 253 Вт при больших нагрузках.

Intel выпустила новый процессор Core i9-14900KS. В стандартной комплектации его максимальная тактовая частота составляет 6,2 ГГц. Это делает устройство самым быстрым процессором потребительского класса для настольных ПК, доступным в настоящее время, передает interesting engineering.

В основе чипсета лежит 24-ядерная 32-потоковая конфигурация, построенная на гибридной архитектуре Intel. Новый чип также оснащен 36 МБ Intel Smart Cache, обеспечивающим плавную передачу данных. Core i9-14900KS работает на мощности 150 Вт, а пиковая мощность составляет 253 Вт при больших нагрузках.

Новый чип Intel показал впечатляющие результаты, поскольку ему удалось превзойти как своего предшественника, так и лидера AMD во многих популярных играх. Согласно тестам, он показал производительность на 15% выше в Metro: Exodus и на 3% в Starfield. Тем не менее, лучший чип AMD Ryzen обеспечивает преимущество в производительности в некоторых играх.

Производитель также подчеркивает заметное преимущество процессора для геймеров, ссылаясь на прирост производительности до 15% по сравнению с его предшественником в некоторых играх. Кроме того, Intel заявляет, что создатели контента также получат выгоду: обещано повышение производительности до 73% для интенсивных рабочих процессов, что делает этот чип привлекательным вариантом для опытных пользователей.

Функция Intel Thermal Velocity Boost играет решающую роль, автоматически увеличивая тактовую частоту на 100 МГц, когда температура чипа опускается ниже 70 градусов Цельсия. Поэтому энтузиасты захотят отдать приоритет высокопроизводительным системам охлаждения, чтобы максимально эффективно использовать возможности Core i9-14900KS.

Новый процессор совместим с материнскими платами Z790 и Z690. Для получения наилучших результатов Intel настоятельно рекомендует пользователям убедиться, что они используют последнюю версию BIOS.

Стартовая цена этого чипа составляет 700 долларов США, и он уже доступен в рознице. Также он появится в системах OEM-производителей в ближайшем будущем.

Intel пытается нарастить скорость процессоров в конкурентной борьбе с AMD. Тем не менее, ожидается, что AMD вскоре анонсирует свои собственные высокопроизводительные процессоры для настольных ПК, что, вероятно, создаст более сбалансированную конкуренцию, за которой будут следить как энтузиасты, так и отраслевые обозреватели.

Ранее мы писали, что создан самый большой процессор в мире WSE-3 на 900 тысяч ядер. На основе WSE-3 будут созданы суперкомпьютеры, способные обучить нейросеть Llama 70B компании Meta всего за 24 часа.