Новый морской дрон Exail DriX 0-16 может плавать месяц и нести другие беспилотники (фото)

Беспилотный надводный корабль позиционируют как исследовательский. Он может нести, спускать и принимать исследовательское оборудование и другие дроны.

Компания Exail, поставщик решений автономных устройств для моря, представила океанское беспилотное средство DriX 0-16. Об этом сообщает сайт Naval News.

Беспилотная лодка DriX 0-16 была разработана для долговременных операций — она может оставаться автономной до 30 дней. Дрон может нести и разворачивать несколько полезных грузов. DriX 0-16 оснащен гибридной силовой установкой, резервированной архитектурой, системами связи, а также имеет возможности обнаружения и избежания препятствий с помощью искусственного интеллекта. Он предлагает высокий уровень надежности и оперативной эффективности, а также новые многоцелевые возможности для автономных операций в море.

Универсальная платформа от Exail позволяет запускать и восстанавливать широкий спектр подводных средств, таких как дистанционно управляемые буксируемые обзорные транспортные средства, а также автономные подводные аппараты. Гондола, расположенная под поверхностью, может принимать широкий спектр полезных нагрузок, таких как глубоководные многолучевые эхолоты, а также донные профайлеры, или системы акустического подводного позиционирования и связи.

Дрон DriX 0-16 пригоден для научных и гидрографических обследований на всей глубине океана, геофизических обследований, а также осмотра подводной инфраструктуры и обследований, которые могут потребовать развертывания нескольких роботов.

Беспилотный корабль Exail DriX Фото: Naval News

"Благодаря этому трансокеанскому дрону нового поколения с низким содержанием углерода мы раздвигаем границы исследования океана, расширяя возможности совместной автономности между надводными и подводными беспилотными аппаратами, одновременно минимизируя влияние на людей в море", — объясняет Оливье Сервантес, вице-президент по решениям морской автономии Exail.

В то время, как французский производитель разрабатывает исследовательские беспилотные корабли, Украина модернизирует боевые морские дроны. Недавно глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что морские дроны Magura планируют оснастить средствами ПВО. По его словам, если правильно подобрать средства ПВО, то украинские беспилотные катера смогут уничтожать российские объекты не только в море, но и на суше.