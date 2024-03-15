Сверхбыстрые дроны Kratos BQM-177A получат искусственный интеллект Hivemind AI: что это даст

Искусственный интеллект сделает автономное поведение дрона более умным. Сверхбыстрый беспилотник, оснащенный средствами РЭБ, станет еще более трудной целью.

Беспилотные самолеты Kratos BQM-177A получат искусственный интеллект Hivemind AI, который улучшит способность к автономному пилотированию и командной работе. Об этом сообщает сайт Defense Mirror

Американская компания NAVAIR выбрала Shield AI, компанию оборонных технологий, которая разрабатывает пилотный проект на основе искусственного интеллекта, для интеграции ИИ в дрон Kratos BQM-177A, что обеспечит ему расширенную автономность.

Пилот Hivemind AI, по словам компании, создан для автономных операций в средах высокого риска. Искусственный интеллект устраняет зависимость от удаленных операторов или GPS. Он продемонстрировал свою эффективность на различных платформах дронов. Shield AI сравнивает функциональность своего инструмента с автономными системами в беспилотных автомобилях.

"Я также рад увидеть, что наш пилот с искусственным интеллектом сделает с Kratos BQM-177 — удивительным самолетом. Kratos была отличным партнером в развертывании нашего пилота ИИ на реактивных самолетах", — говорит Брэндон Ценг, президент/соучредитель Shield AI, инженер-механик и бывший военнослужащий ВМС США.

Разработка Shield AI для военно-морского контракта предусматривает использование специализированной архитектуры искусственного интеллекта с использованием методик, направленных на совершенствование тактики сотрудничества между несколькими оснащенными датчиками или оружием беспилотными летательными аппаратами. Это уже восьмая модель самолета, которая использует Hivemind и технологии Shield AI.

Напомним, дроны BQM-177A развивают скорость 1225 км/ч и имитируют поведение противокорабельных ракет. Беспилотник оснащен средствами радиоэлектронной борьбы и является очень тяжелой целью для ПВО. БПЛА может летать только в 2 м над землей и 3 м над водой. Беспилотник располагает внутренними и внешними датчиками для оценки близости, идентификации "свой-чужой", системой активного радиочастотного усиления, средствами радиоэлектронной борьбы и тому подобное. BQM-177A был создан на базе самолета Kratos BQM-167X и оснащен встроенным турбореактивным двигателем MicroTurbo TR-60-5+.