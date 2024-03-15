Скорость более 200 км/ч: военный дрон Shahpar-2 показал свои боевые возможности (видео)

БПЛА поразил все наземные цели ракетами Burq-1 с высоты 4 километров.

Компания Global Industrial & Defence Solutions (GIDS, Пакистан) провела тестирование своего дрона Shahpar-2. За летными испытаниями наблюдали военные из 11-ти стран, сообщил в Х журналист Али Аббас Бухари.

Shahpar-2 — средневысотный беспилотник с большой продолжительности полета: до 1050 км. Известно, что его максимальная скорость составляет 222 км/ч, а крейсерская — 158 км/ч. Передача данных оператору осуществляется на расстоянии до 300 км, навигацию обеспечивают спутники. Дрон можно использовать как для разведки, так и для атак, за точность которых отвечает лазерная система наведения.

В ходе недавних тестов Shahpar-2 бил по целям управляемыми ракетами "воздух-поверхность" Burq-1, набрав высоту 4 км. Как пишет журналист, БПЛА смог поразить все наземные цели не без помощи оптического сенсора Zumr-2-HD. В компании GIDS заявили, что новый дрон может составить конкуренцию таким аппаратам, как турецкий Bayraktar TB2 и CH-4 китайского производства.

Дрон Shahpar-2 Фото: GIDS

Компания-разработчик намерена доработать Shahpar-2 таким образом, чтобы в качестве полезной нагрузки он мог нести ракету Barq-2 (облегченный вариант ракеты типа Barq — ред.), а также управляемую авиабомбу, которая будет наводиться на цель самим дроном. Что касается оптики, то беспилотник получил датчики Zumr-II Electro-Optical Infrared производства пакистанской фирмы Advanced Engineering Research Organization.

Стоит отметить, что испытания нового пакистанского БПЛА посетили представители военных ведомств Саудовской Аравии, Азербайджана, Кении, Нигерии и других стран. В GIDS надеются, что их технология будет взята на вооружение этими государствами.

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