NASA отправит дрон-змею к спутнику Сатурна: он будет искать инопланетную жизнь (фото)

Робот для поисков жизни на ледяном спутнике был испытан на Земле в различных условиях. Ученые продолжают работать над его подвижностью и автономностью.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) проводит испытания змееподобного дрона, которого планируют отправить в поиски жизни на спутник Сатурна Энцелад. Об этом сообщает сайт Enteresting Engeneering.

Из-за возможного наличия подземных океанов астробиологический интерес к ледовым мирам Солнечной системы растет. Среди замерзших спутников Сатурна Энцелад является особенным из-за вентиляционной системы, которая может быть связана с подземным океаном — через отверстия вода выбрасывается в космос. Согласно предварительному исследованию, в них возможно заслать небольших роботов, чтобы взять образцы воды из океана.

Лаборатория реактивного движения NASA присоединяется к поиску жизни на Энцеладе со своим змееподобным роботом. Он способен может погрузиться под поверхность спутника и спуститься через вентиляционное отверстие, чтобы собрать неизмененные образцы жидкости. Подробности исследования были опубликованы в журнале Science Robotics.

Дрон EELS — это инструментальная платформа, напоминающая змею, которая предназначена для исследования подземных и надземных объектов, оценки пригодности среды для жизни людей и поиска доказательств существования живых существ. Он сделан достаточно гибким, чтобы перемещаться в жидкостях, разреженных средах, замкнутых пространствах лабиринтов и океане. Команда NASA испытывала конструкцию робота в ледяных массивах Земли.

Четырехметровый автономный робот состоит из десяти частей и имеет винтообразную канавку на внешней стороне, которая позволяет ему двигаться вперед или назад по льду. В "голове" змеи расположены датчики и камеры.

"EELS использует наличие открытого пути к подледниковому океану Энцелада и устраняет проблемы термального бурения криогенных льдов, используя их как рельеф, по которому можно двигаться, а не среду, через которую можно двигаться", — говорит Тиаго Стегун Вакеро из Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института.

Испытания на рельефе показывают перспективные результаты. Серия лабораторных и полевых испытаний в Биг-Бер, штат Калифорния, на льду и снегу, а также на песке, для оценки передвижения на подвижной поверхности. Дрон испытывали также проводились при наличии препятствий и ям, на ровной местности и на склонах. Кроме того, были проведены испытания как на уплотненном, так и на неуплотненном снегу и песке. Универсальность робота, которая стала возможной благодаря сочетанию винтового и фигурного движения.

Испытание робота Фото: Science

"Во время испытаний на ледяной местности на леднике Атабаска в Альберте, Канада, EELS ловко извивался по поверхности. Робот так же хорошо показал себя на песчаных территориях, похожих на Марс, на открытом воздухе", — говорится в заявлении команды.

Исследователи утверждают, что, несмотря на способность робота ориентироваться на снегу и льду, проблема автономности/контроля адаптации его походки к окружающей среде и следования заранее определенному пути требует дополнительных усилий.

Исследования подповерхностной мобильности и между поверхностью и недрами пока не проводились. Нужны дополнительные усилия, чтобы объединить компоненты в единую роботизированную систему, которая может безопасно выполнять миссию на всех этапах, от посадочного модуля до подледного океана.

В декабре прошлого года сообщалось, что NASA отправит на ледяные спутники Сатурна и Юпитера криоботов для поиска жизни в океанах. Тогда космический дрон-змея был представлен лишь в виде концепта.