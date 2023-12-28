NASA отправит на ледяные спутники Сатурна и Юпитера криоботов для поиска жизни в океанах (фото)

Специальные криоботы смогут проникнуть под ледяную поверхность спутников, чтобы изучить океаны, которые находятся на Европе и Энцеладе.

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NASA представило основные аспекты будущей миссии на спутники Сатурна и Юпитера, во время которой роботизированные системы будут изучать ледяные миры с водными океанами под поверхностью и искать там внеземную жизнь, пишет Space.

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Недавно NASA обнародовало встречи ученых и инженеров, на которой обсуждались концепции будущей миссии в далекий космос с использованием криоботов. Идея состоит в том, чтобы пробиться сквозь ледяную поверхность спутника Юпитера Европы или спутника Сатурна Энцелада, и запустить туда зонд, который сможет исследовать жидкий океан.

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Концепция криобота предполагает использование цилиндрического устройства, которое может растопить лед на поверхности спутника и проникнуть вниз в океан под поверхностью. Это устройство запустит вниз аппарат, расположенный на поверхности спутника.

Концепция криобота предполагает использование цилиндрического устройства, которое может растопить лед на поверхности спутника и проникнуть вниз в океан под поверхностью Фото: NASA

Жизнь, какой мы ее знаем, зависит от многих ключевых соединений, молекул и элементов, но, возможно, ни одно из них не является таким важным, как вода. Поэтому на ледяных спутниках Европа и Энцелад, где есть океаны из жидкой воды под ледяной оболочкой, может скрываться внеземная жизнь. Даже если это просто микробы, все равно их обнаружение будет революционным открытием.

Энцелад - спутник Сатурна Фото: NASA

Но ледяные оболочки Европы и Энцелада очень толстые, поэтому их не так просто пробурить, чтобы добраться до океана. Ученые считают, что криобот должен быть оснащен ядерной энергетической системой, способной обеспечить тепло, необходимое для растопленные многокилометрового слоя льда. При этом криобот должен выдержать огромное давление внеземных океанов. По словам ученых, необходимые технологии для реализации данной миссии уже существуют.

Европа - спутник Юпитера Фото: NASA

Но криобот будет нуждаться не только в защите от окружающей среды. Его также необходимо будет защитить от тепла, которое он создает сам. Для этого потребуется система управления температурным режимом, которая сможет поддерживать безопасную внутреннюю температуру, распределяя тепло в окружающую среду. Эти технологии также уже созданы, но их нужно немного улучшить.

Но ученым еще придется найти способы для будущего криобота лучше идентифицировать препятствия в ледяных облачках, которые он может встретить на своем пути к океану.

Также ученые обсудили еще один важный аспект миссии – систему связи криобота. Ведь криобот после погружения в океан должен будет передавать важные данные на поверхность, где размещен его материнский аппарат. Ученые считают, что можно использовать специальные кабели для передачи информации. Но существует опасность, что они могут порваться. Поэтому также идет изучение способов не физической передачи данных с помощью радио, акустических систем и даже магнитных полей.

Криобот после погружения в океан должен будет передавать важные данные на поверхность, где размещен его материнский аппарат. Ученые считают, что можно использовать специальные кабели для передачи информации Фото: NASA

Общий результат встречи ученых заключается в том, что предстоит проделать большую работу, но миссия криоботов к ледяным мирам Солнечной системы вполне осуществима. В конечном итоге это означает, что обнаружение жизни в других мирах более вероятно, чем когда-либо прежде.

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