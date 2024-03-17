Боец ВСУ собирает дроны с украинским умным протезом руки: рассказ Минцифры (видео)

Военный потерял конечность вследствие ранения на Донецком направлении. Новая бионическая рука позволяет работать с паяльником и делать другие точные движения.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Николай после ранения получил украинский умный протез руки Esper Hand в США, а впоследствии присоединился к сборке дронов-камикадзе. Рассказ об этом и видео работы бойца с паяльником с помощью удивительного протеза опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram и Instagram.

Министр рассказывает, до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Николай работал электриком. также в нерабочее время он чинил обычные электрические приборы — лампы, павербанки.

С началом масштабных военных действий Николай начал службу в 79-й десантно-штурмовой бригаде Бывший электрик защищал Украину на Донецком направлении. Сначала он был корректировщиком, а затем наводчиком артиллерии, пока его не постигло тяжелое ранение в январе 2023 года. Через 5 часов, которые Николай пролежал до эвакуации его правую руку не удалось спасти.

Боец был направлен на лечение в США, где получил умный протез руки Esper Hand, изготовленный в Украине. Подобный бионический протез способен обучаться и получать лучшее управление со временем.

Лечение позволило Николаю вернуться к делу — работе с электроприборами. Во время войны мужчина занимается не обычной электроникой, а собирает FPV-дроны, которые уничтожают российских оккупантов и спасают жизни защитников Украины.

"Так "дроны на кухне" уже стали новым элементом нашей ДНК. Новая технологическая культура нации формируется прямо сейчас. Главное, чтобы каждый выкладывался на максимум на своем месте, поддерживая Силы обороны. Потому что держать строй помогает даже один паяльник", — отмечает Михаил Федоров.

На видео можно увидеть, как ловко Николай пользуется роботизированной рукой: держит работает паяльником, держит небольшие детали и делает другие движения. Протез производит впечатление и действует почти как настоящая рука, что позволяет заниматься таким точным делом, как сборка дронов.

Напомним, в январе Михаил Федоров обратился к гражданам Украины и призвал их пройти бесплатный курс по самостоятельной сборке FPV-дронов в домашних условиях. В марте сообщалось, что к программе уже привлечены тысячи человек.