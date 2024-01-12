Во Львове протезируют военного, которому в плену ампутировали руки и ноги (видео)

В центре протезирования рассказывают, что после тяжелого ранения мужчина три дня находился в плену бойцов "ДНР" без всякой медицинской помощи. Оттуда его выкупили чеченцы, которые и ампутировали конечности.

Related video

На Львовщине в центре реабилитации и протезирования Superhumans Center протезируют военного Вячеслава Левицкого, который получил тяжелое ранение и которому в плену ампутировали все четыре конечности. Об этом сообщается на странице Superhumans Center.

Отмечается, что украинский защитник родом из Подольска Одесской области. До того, как он стал на защиту Родины, мужчина работал водителем-экспедитором.

Находясь на Херсонском направлении защитник получил тяжелое ранение. У него были прострелены ноги и туловище, а также отмороженные руки.

Важно

СМИ показали, как бойцы ВСУ проходят реабилитацию после тяжелых ранений (фото)

В центре реабилитации и протезирования говорят, что военный с ранениями в течение недели передвигался в серой зоне, после этого он попал в плен к бойцам "ДНР". Там мужчину удерживали без всякой медицинской помощи три дня.

Сообщается, что из плена "ДНР" его выкупили на обмен чеченцы, которые и ампутировали военному руки и ноги.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию на Львовщине. Бойцу уже изготовили современные протезы ног, к которым он привыкает и уже умеет самостоятельно снимать и одевать. Вскоре украинскому защитнику проведут протезирование рук.

Напомним, центр реабилитации и протезирования Superhumans Center открылся на Львовщине в апреле прошлого года. Как рассказывала директор клиники Ольга Руднева, стоимость проекта и его содержание в ближайшие два года будет стоить около 54 млн долларов. Здесь проходят лечение люди со сложными ранениями и ампутациями.

Также в августе 2023 года иностранные медиа писали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину конечности потеряли от 20 до 50 тысяч украинцев.