СМИ показали, как бойцы ВСУ проходят реабилитацию после тяжелых ранений (фото)

В реабилитационном центре Superhumans десантник Михаил Юрчук стал главным мотиватором для новых военнослужащих, которые приезжают восстанавливаться.

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Журналисты опубликовали кадры, на которых видно, как украинские защитники, получившие ранения на поле боя, проходят реабилитацию. В реабилитационных центрах по всей Украине находится свыше 20 тысяч человек с ампутированными руками или ногам. Об этом сообщает Sky News.

Многие из них — военные, вернувшиеся с фронта с физическими повреждениями, к которым добавляются еще и психологические травмы.

В одном из реабилитационных центров под названием Superhumans десантник Михаил Юрчук стал главным мотиватором для новых военнослужащих, которые проходят реабилитацию. Он помогает им восстановиться и в то же время учится жить со своей собственной инвалидностью.

Протезист Дмитрий Конончук (слева) проверяет новую ногу военнослужащего Руслана

Военнослужащий Интернационального легиона ВСУ Геннадий Течина

Боец-гранатометчик Роман Ярмоленко

Напомним, что ВСУ используют "ботинки-пауки" — специальную обувь, которая минимизирует травмы. На опубликованных кадрах саперы 128-й отдельной бригады ТрО проходят подготовку с использованием обуви, низ которой напоминает лапы пауков. Такая система защиты предотвращает или минимизирует травмы ног.

Также сообщалось о реабилитации после ранения: боец ВСУ Маси Найем поделился своими советами.