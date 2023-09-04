ЗМІ показали, як бійці ЗСУ проходять реабілітацію після важких поранень (фото)

У реабілітаційному центрі Superhumans десантник Михайло Юрчук став головним мотиватором для нових військовослужбовців, які приїжджають відновлюватися.

Related video

Журналісти опублікували кадри, на яких видно, як українські захисники, які отримали поранення на полі бою, проходять реабілітацію. У реабілітаційних центрах по всій Україні перебуває понад 20 тисяч осіб з ампутованими руками або ногами. Про це повідомляє Sky News.

Багато з них — військові, які повернулися з фронту з фізичними ушкодженнями, до яких додаються ще й психологічні травми.

В одному з реабілітаційних центрів під назвою Superhumans десантник Михайло Юрчук став головним мотиватором для нових військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Він допомагає їм відновитися і водночас вчиться жити зі своєю власною інвалідністю.

Протезист Дмитро Конончук (ліворуч) перевіряє нову ногу військовослужбовця Руслана

Військовослужбовець Інтернаціонального легіону ЗСУ Геннадій Течина

Боєць-гранатометник Роман Ярмоленко

Нагадаємо, що ЗСУ використовують "черевики-павуки" — спеціальне взуття, яке мінімізує травми. На опублікованих кадрах сапери 128-ї окремої бригади ТрО проходять підготовку з використанням взуття, низ якого нагадує лапи павуків. Така система захисту запобігає або мінімізує травми ніг.

Також повідомлялося про реабілітацію після поранення: боєць ЗСУ Масі Найєм поділився своїми порадами.