"Гірше позаду": пілот ЗСУ переніс операцію після знищення ворожого БПЛА (фото)

За словами пілота винищувача МіГ-29 Дмитра Шкаревського, на нього чекає тривала реабілітація. Його дружина повідомила, що льотчик відходить від наркозу.

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Пілот українських ВПС Дмитро Шкаревський, який отримав поранення на бойовому завданні, переніс операцію. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

"Моє самопочуття, звичайно, залишає бажати кращого, але найгірше вже позаду. Це моя історія на все життя", — написав пілот у соцмережі за день до операції і попередив, що реабілітація буде тривалою. Запис опубліковано 13 лютого.

Дружина Шкаревського Лілія кілька днів тому розповіла, що льотчика збили. За її словами, о 4-й годині ранку вона отримала від чоловіка повідомлення про те, що він живий, але спочатку не надала цьому значення, вирішивши, що це чергова фраза. Але згодом з'ясувалося, що він опинився в лікарні.

Жінка повідомила, що ділиться своїми емоціями в соцмережі для того, щоб співвітчизники знали, якою ціною все це дається захисникам України.

[ + – ] Пілот перед операцією

Згодом вона опублікувала сторіс, у якому згадала, що льотчика прооперували, і він відходить від наркозу.

"Дякую всім за молитви і теплі слова. Ще посміємося з вами над тим, як because_pilot [назва сторінки пілота в соцмережі] співав Степана Гігу", — написала Лілія Шкаревська.

[ + – ] Пілот після операції

Випускник Харківського університету повітряних сил Дмитро Шкаревський під час війни здійснював бойові вильоти на винищувачі МІГ-29.

Нагадаємо, що український пілот дивом вижив під час зіткнення з іранським безпілотником.

Раніше Фокус повідомляв, що безпілотник Camcopter S-100 посилить аеророзвідку. Ця система оснащена датчиками та сучасними камерами, які дозволяють відстежувати кораблі незалежно від погоди. Дрон передає дані з відривом 180 км.