Беспилотник Camcopter S-100 усилит флот и разведку: чем полезен этот дрон (видео)
Датчики и современные камеры позволяют дрону выслеживать корабли в любую погоду, передавая данные на 180 км.
Министерство обороны Великобритании закупает у австрийской компании Schiebel беспилотные вертолеты Camcopter S-100. Подробности сделки раскрывает издание The Defence Post.
Минобороны заключило контракт в рамках программы Peregrine, предусматривающей внедрение беспилотника, "меняющего правила игры". Британские военные хотят получить летательные аппараты, которые позволят кораблям эффективно вести разведку с воздуха и замечать противника издалека. Такую роль и предстоит выполнять дрону S-100.
Schiebel утверждает, что будет поставлять БПЛА Королевскому флоту вместе с передовыми датчиками морского наблюдения, улучшающими ситуационную осведомленность. БПЛА Camcopter S-100 вертикально взлетать и садится, летать в любую погоду, обнаруживать отслеживать и определять цели. Преимуществами вертолета перед другими аналогичными системами является быстрый запуск и большая дальность полета.
Французская технологическая фирма Thales также работает над проектом, внедряя "высокоуровневые" технологии для разведки и наблюдения.
Беспилотные вертолеты S-100 получат:
- радары Thales I-Master,
- систему автоматической идентификации объектов,
- электронно-оптические и инфракрасные камеры, позволяющие британским военным следить за происходящим в режиме реального времени, оценивать ситуацию и принимать решения.
"Мы очень гордимся тем, что Camcopter S-100 был выбран Министерством обороны Великобритании для участия в его престижной программе Peregrine. S-100 является оптимальным БПЛА для военно-морских сил по всему миру, ведь доказал свое превосходство и выдающиеся возможности во время многочисленных операций", — прокомментировал председатель Schiebel Ганс Георг Шибель.
Характеристики Camcopter S-100:
- Продолжительность полета: 6 часов с полезной загрузкой в 25 кг.
- Дальность передачи данных: 180 км
- Максимальная скорость: 220 км/ч
- Крейсерская скорость: 100 км/ч
- Максимальный взлетный вес: 200 кг.
- Cухой вес: 100 кг.
Schiebel разрабатывал Camcopter S-100 с 2003 по 2005 годы. На сегодняшний день такие беспилотники используют 16 стран, в том числе Германия, США, Китай и Россия. Последняя выпускала вертолеты по лицензии, используя название "Горизонт".
В октябре войска НАТО испытали беспилотник Camcopter S-100 во время учений REPMUS 2022 в Португалии. Вертолеты помогали выслеживать подводные лодки, передавая данных от акустических буев на наземные станции и корабли с помощью специального оборудования.