Беспилотник Camcopter S-100 усилит флот и разведку: чем полезен этот дрон (видео)

Датчики и современные камеры позволяют дрону выслеживать корабли в любую погоду, передавая данные на 180 км.

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Министерство обороны Великобритании закупает у австрийской компании Schiebel беспилотные вертолеты Camcopter S-100. Подробности сделки раскрывает издание The Defence Post.

Минобороны заключило контракт в рамках программы Peregrine, предусматривающей внедрение беспилотника, "меняющего правила игры". Британские военные хотят получить летательные аппараты, которые позволят кораблям эффективно вести разведку с воздуха и замечать противника издалека. Такую роль и предстоит выполнять дрону S-100.

Schiebel утверждает, что будет поставлять БПЛА Королевскому флоту вместе с передовыми датчиками морского наблюдения, улучшающими ситуационную осведомленность. БПЛА Camcopter S-100 вертикально взлетать и садится, летать в любую погоду, обнаруживать отслеживать и определять цели. Преимуществами вертолета перед другими аналогичными системами является быстрый запуск и большая дальность полета.

Французская технологическая фирма Thales также работает над проектом, внедряя "высокоуровневые" технологии для разведки и наблюдения.

Беспилотные вертолеты S-100 получат:

радары Thales I-Master,

систему автоматической идентификации объектов,

электронно-оптические и инфракрасные камеры, позволяющие британским военным следить за происходящим в режиме реального времени, оценивать ситуацию и принимать решения.

[ + – ] Беспилотные вертолеты Camcopter S-100

"Мы очень гордимся тем, что Camcopter S-100 был выбран Министерством обороны Великобритании для участия в его престижной программе Peregrine. S-100 является оптимальным БПЛА для военно-морских сил по всему миру, ведь доказал свое превосходство и выдающиеся возможности во время многочисленных операций", — прокомментировал председатель Schiebel Ганс Георг Шибель.

Характеристики Camcopter S-100:

Продолжительность полета: 6 часов с полезной загрузкой в 25 кг.

Дальность передачи данных: 180 км

Максимальная скорость: 220 км/ч

Крейсерская скорость: 100 км/ч

Максимальный взлетный вес: 200 кг.

Cухой вес: 100 кг.

Schiebel разрабатывал Camcopter S-100 с 2003 по 2005 годы. На сегодняшний день такие беспилотники используют 16 стран, в том числе Германия, США, Китай и Россия. Последняя выпускала вертолеты по лицензии, используя название "Горизонт".

[ + – ] На что способен беспилотник Camcopter S-100

В октябре войска НАТО испытали беспилотник Camcopter S-100 во время учений REPMUS 2022 в Португалии. Вертолеты помогали выслеживать подводные лодки, передавая данных от акустических буев на наземные станции и корабли с помощью специального оборудования.