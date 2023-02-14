Безпілотник Camcopter S-100 посилить флот та розвідку: чим корисний цей дрон (відео)
Датчики та сучасні камери дозволяють дрону відстежувати кораблі за будь-якої погоди, передаючи дані на 180 км.
Міністерство оборони Великобританії закуповує у австрійської компанії Schiebel безпілотні гелікоптери Camcopter S-100. Подробиці угоди розкриває видання The Defence Post.
Міноборони уклало контракт у межах програми Peregrine, яка передбачає впровадження безпілотника, що "змінює правила гри". Британські військові хочуть отримати літальні апарати, які дозволять кораблям ефективно вести розвідку з повітря та помічати ворога здалеку. Таку роль і належить виконувати дрону S-100.
Schiebel стверджує, що постачатиме БПЛА Королівському флоту разом з передовими датчиками морського спостереження, які покращують ситуаційну поінформованість. БПЛА Camcopter S-100 вертикально злітатиме і сідатите, літатиме у будь-яку погоду, виявлятиме, відстежуватиме та визначатиме ціль. Перевагами вертольота перед іншими аналогічними системами є швидкий запуск та велика дальність польоту.
Французька технологічна фірма Thales також працює над проєктом, впроваджуючи "високрівневі" технології для розвідки та спостереження.
Безпілотні вертольоти S-100 отримають:
- радари Thales I-Master,
- систему автоматичної ідентифікації об'єктів,
- електронно-оптичні та інфрачервоні камери, що дозволяють британським військовим стежити за тим, що відбувається в режимі реального часу, оцінювати ситуацію та приймати рішення.
"Ми дуже пишаємося тим, що Camcopter S-100 був обраний Міністерством оборони Великобританії для участі в його престижній програмі Peregrine. S-100 є оптимальним БПЛА для військово-морських сил по всьому світу, адже довів свою перевагу та визначні можливості під час численних операцій ", — прокоментував голова Schiebel Ганс Георг Шибель.
Характеристики Camcopter S-100:
- Тривалість польоту: 6 годин з корисним завантаженням 25 кг.
- Дальність передачі: 180 км
- Максимальна швидкість: 220 км/год
- Крейсерська швидкість: 100 км/год
- Максимальна злітна вага: 200 кг.
- Суха вага: 100 кг.
Schiebel розробляв Camcopter S-100 з 2003 до 2005 року. На сьогоднішній день такі безпілотники використовують 16 країн, зокрема Німеччина, США, Китай та Росія. Остання випускала гелікоптери за ліцензією, використовуючи назву "Горизонт".
У жовтні війська НАТО випробували безпілотник Camcopter S-100 під час навчань REPMUS 2022 у Португалії. Гелікоптери допомагали відстежувати підводні човни, передаючи дані від акустичних буїв на наземні станції та кораблі за допомогою спеціального обладнання.