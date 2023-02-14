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Безпілотник Camcopter S-100 посилить флот та розвідку: чим корисний цей дрон (відео)

Camcopter S-100, дрон, вертоліт
Фото: Скриншот | Безпілотний вертоліт Camcopter S-100 від Schiebel

Датчики та сучасні камери дозволяють дрону відстежувати кораблі за будь-якої погоди, передаючи дані на 180 км.

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Міністерство оборони Великобританії закуповує у австрійської компанії Schiebel безпілотні гелікоптери Camcopter S-100. Подробиці угоди розкриває видання The Defence Post.

Міноборони уклало контракт у межах програми Peregrine, яка передбачає впровадження безпілотника, що "змінює правила гри". Британські військові хочуть отримати літальні апарати, які дозволять кораблям ефективно вести розвідку з повітря та помічати ворога здалеку. Таку роль і належить виконувати дрону S-100.

Schiebel стверджує, що постачатиме БПЛА Королівському флоту разом з передовими датчиками морського спостереження, які покращують ситуаційну поінформованість. БПЛА Camcopter S-100 вертикально злітатиме і сідатите, літатиме у будь-яку погоду, виявлятиме, відстежуватиме та визначатиме ціль. Перевагами вертольота перед іншими аналогічними системами є швидкий запуск та велика дальність польоту.

Французька технологічна фірма Thales також працює над проєктом, впроваджуючи "високрівневі" технології для розвідки та спостереження.

Безпілотні вертольоти S-100 отримають:

  • радари Thales I-Master,
  • систему автоматичної ідентифікації об'єктів,
  • електронно-оптичні та інфрачервоні камери, що дозволяють британським військовим стежити за тим, що відбувається в режимі реального часу, оцінювати ситуацію та приймати рішення.
Безпілотні вертольоти Camcopter S-100

"Ми дуже пишаємося тим, що Camcopter S-100 був обраний Міністерством оборони Великобританії для участі в його престижній програмі Peregrine. S-100 є оптимальним БПЛА для військово-морських сил по всьому світу, адже довів свою перевагу та визначні можливості під час численних операцій ", — прокоментував голова Schiebel Ганс Георг Шибель.

Характеристики Camcopter S-100:

  • Тривалість польоту: 6 годин з корисним завантаженням 25 кг.
  • Дальність передачі: 180 км
  • Максимальна швидкість: 220 км/год
  • Крейсерська швидкість: 100 км/год
  • Максимальна злітна вага: 200 кг.
  • Суха вага: 100 кг.

Schiebel розробляв Camcopter S-100 з 2003 до 2005 року. На сьогоднішній день такі безпілотники використовують 16 країн, зокрема Німеччина, США, Китай та Росія. Остання випускала гелікоптери за ліцензією, використовуючи назву "Горизонт".

На що здатний безпілотник Camcopter S-100

У жовтні війська НАТО випробували безпілотник Camcopter S-100 під час навчань REPMUS 2022 у Португалії. Гелікоптери допомагали відстежувати підводні човни, передаючи дані від акустичних буїв на наземні станції та кораблі за допомогою спеціального обладнання.