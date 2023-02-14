"Худшее позади": пилот ВСУ перенес операцию после уничтожения вражеского БПЛА (фото)

По словам пилота истребителя МиГ-29 Дмитрия Шкаревского, ему предстоит длительная реабилитация. Его жена сообщила, что летчик отходит от наркоза.

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Пилот украинских ВВС Дмитрий Шкаревский, получивший ранение на боевом задании, перенес операцию. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

"Мое самочувствие, конечно, оставляет желать лучшего, но худшее уже позади. Это моя история на всю жизнь", — написал пилот в соцсети за день до операции и предупредил реабилитация будет длительной. Запись опубликована 13 февраля.

Жена Шкаревского Лилия несколько дней тому назад рассказала, что летчика сбили. По ее словам, в 4 часа утра она получила от мужа сообщение о том, что он живой, но поначалу не придала этому значения, решив, что это дежурная фраза. Но впоследствии выяснилось, что он оказался в больнице.

Женщина сообщила, что делится своими эмоциями в соцсети для того, чтобы соотечественники знали, какой ценой все это дается защитникам Украины.

[ + – ] Пилот перед операцией

Впоследствии она опубликовала сторис, в котором упомянула, что летчика прооперировали, и он отходит от наркоза.

"Спасибо всем за молитвы и теплые слова. Еще посмеемся с вами над тем, как because_pilot [название страницы пилота в соцсети] пел Степана Гигу", — написала Лилия Шкаревская.

[ + – ] Пилот после операции

Выпускник Харьковского университета воздушных сил Дмитрий Шкаревский во время войны совершал боевые вылеты на истребителе МиГ-29.

Напомним, что украинский пилот чудом выжил во время столкновения с иранским беспилотником.

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