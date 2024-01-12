У Львові протезують військового, якому у полоні ампутували руки та ноги (відео)

У центрі протезування розповідають, що після важкого поранення чоловік три дні перебував у полоні бійців "ДНР" без жодної медичної допомоги. Звідти його викупили чеченці, які й ампутували кінцівки.

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На Львівщині у центрі реабілітації та протезування Superhumans Center протезують військового В’ячеслава Левицького, який отримав важке поранення та якому у полоні ампутували всі чотири кінцівки. Про це повідомляють на сторінці Superhumans Center.

Зазначається, що український захисник родом з Подільська на Одещині. До того, як він став на захист Батьківщини, чоловік працював водієм-експедитором.

Перебуваючи на Херсонському напрямку захисник отримав важке поранення. У нього були простріляні ноги та тулуб, а також відморожені руки.

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У центрі реабілітації та протезування кажуть, що військовий з пораненнями протягом тижня пересувався у сірій зоні, після цього він потрапив у полон до бійців "ДНР". Там чоловіка утримували без жодної медичної допомоги три дні.

Повідомляється, що з полону "ДНР" його викупили на обмін чеченці, які і ампутували військовому руки та ноги.

Наразі чоловік проходить реабілітацію на Львівщині. Бійцю вже виготовили сучасні протези ніг, до яких він звикає та вже вміє самостійно знімати та одягати. Невдовзі українському захиснику проведуть протезування рук.

Нагадаємо, центр реабілітації та протезування Superhumans Center відкрився на Львівщині у квітні минулого року. Як розповідала директорка клініки Ольга Руднєва, вартість проєкту та його утримування у найближчі два роки коштуватиме близько 54 млн доларів. Тут проходять лікування люди зі складними пораненнями та ампутаціями.

Також у серпні 2023 року іноземні медіа писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кінцівки втратили від 20 до 50 тисяч українців.