"Не всем нужны бионические руки": во Львове будут протезировать украинцев со сложными ранениями

В апреле в городе Винники Львовской области открывается центр реабилитации и протезирования Superhumans Center. На сам проект и содержание клиники в первые два года работы нужно $54 млн. Директор медучреждения Ольга Руднева рассказала Фокусу, сколько средств уже удалось привлечь, и кто станет клиентами центра.

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В апреле в городе Винники Львовской области откроется современный центр по реабилитации, протезированию, реконструктивной хирургии и психологической поддержке Superhumans Center, которій будет бесплатно предоставлять услуги пострадавшим от войны украинцам. Директор клиники Ольга Руднева рассказала Фокусу о стоимости проекта, кто будет лечиться в медучреждении и почему не всем пострадавшим нужны бионические протезы.

Деньги, общежитие и бионические протезы

Центр в Винниках решили строить на базе государственного Львовского областного госпиталя ветеранов и репрессированных им. Ю. Липы. Стоимость проекта и содержание центра в ближайшие два года составит около $54 млн.

"Это полностью привлеченные средства, государственные деньги мы не используем. У нас сейчас есть более $20 млн на строительство, оборудование и первый год работы. И мы продолжаем работать для привлечения всей необходимой суммы", — отмечает СЕО Superhumans Center.

Ольга Руднева на строительной площадке

Палатный фонд клиники (его сдача запланирована на октябрь этого года) рассчитан всего на 45 пациентов одновременно. Но есть важный момент – они будут находиться в центре вместе с близким человеком. Как говорит Руднева, близкие люди должны видеть, через что проходит пациент центра, потому что если этого не происходит, то человек возвращается домой со всеми нужными навыками, но родные начинают его слишком опекать и не давать возможности развиваться.

В будущем возле центра планируют построить общежитие, чтобы родственники, сопровождающие пациента, могли остановиться там.

Директор подчеркивает: строящийся во Львовской области центр будет предоставлять комплексную услугу.

"Мы не позиционируем себя как больница. Мы позиционируем себя как центр возвращения людям упущенных возможностей", — отмечает директор медучреждения.

Из-за войны количество людей с ампутациями в Украине быстро выросло

В центре будут проходить лечение люди со сложными ранениями и ампутациями, в том числе те, от кого уже отказались в других центрах протезирования.

Весь процесс реабилитации занимает 3-4 недели, но это, как подчеркивает собеседница Фокуса, не "санаторный отдых". Это активный период, во время которого человеку с ранением нужно прилагать усилия, чтобы ужиться со своим протезом и вернуться к нормальной жизни уже с искусственной конечностью.

У каждого человека, проходящего протезирование, есть собственное видение своего будущего. Кто-то из бойцов, лишившихся конечностей во время боевых действий, надеются после реабилитации снова вернуться на фронт, некоторые мечтают пробежать марафон, а другие люди планируют просто жить дома и не перенасыщать себя активностью. Как объясняет Руднева, в центре планируют отталкиваться именно от целей отдельного пациента, разрабатывая план реабилитации для него.

"Конечно, все хотят бионический протез, чтобы выглядеть как супер-человек, но не все в нем нуждаются. Мы должны понимать, какой образ жизни будет вести наш пациент, чтобы определить, какой протез ему нужен на самом деле", — отмечает директор.

В центре пациент будет находиться не один, а с близким человеком

Если человек после реабилитации планирует вернуться на поле боя, то бионический процесс вряд ли подойдет, потому что его нужно заряжать раз в сутки, он очень чувствителен к воде и грязи, а также издает определенные звуки, что на фронте может быть опасным.

"По завершении реабилитации в Superhumans Center каждый человек будет оставаться на мониторинге с нашими психологами, потому что мы понимаем, что восстановление после посттравматического синдрома может продолжаться всю жизнь. Что угодно может стать триггером. Очень важно, когда мы увидим эти "красные флажки", возвращать людей в терапию, возвращать в нормальное психологическое состояние", — объясняет Руднева.

О передаче центру государству

"Мы называем себя таким квазигосударственно-частным партнерством, потому что хотим выстроить общую экосистему с государственной больницей, хотим доказать, что это возможно", — делится директор центра.

Протезирование – только одна из услуг будущего центра

Центр в Винниках будет предоставлять всего четыре услуги:

протезирование взрослых и детей,

реконструктивная хирургия,

реабилитация,

лечение ПТСР.

Впрочем, люди с минно-взрывными травмами, которые станут пациентами Superhumans Center, будут нуждаться и в других медицинских услугах. Их будут предоставлять как раз в госпитале. В то же время больница сможет отправлять своих пациентов с запросом на реконструктивную хирургию или протезирование в реабилитационный центр.

Уже сегодня любой шаг в создании Superhumans Center команда согласовывает с Министерством здравоохранения Украины. В будущем клинику планируют полностью передать государству, но дедлайны этого процесса в центре пока не определяют.

Бионические руки нужны не всем раненым, уверены в центре

Как подчеркивает Руднева, центр передадут, когда Минздрав будет способен содержать центр самостоятельно, включая его финансовое обеспечение.

Команда Superhumans Center уже запланировала масштабирование проекта – в следующем году планируют начать строительство еще пяти центров в Украине. Среди городов, которые рассматривают под такие проекты, — Харьков, Днепр, Николаев, Винница и Ровно. Также надеются построить аналогичную клинику в Мариуполе после его деоккупации.

"Мы все будем людьми с инвалидностью"

Руднева говорит, что одна из задач ее команды — нормализовать инвалидность в Украине.

"Я вчера встречалась со своим другом, потерявшим две конечности. Мы сидели в кафе в Киеве, где среди примерно 20 посетителей было два человека с инвалидностью — два парня на протезах. Следует понимать, что инвалидность станет постоянной частью картинки после окончания войны, уже является частью нашей реальности", — отмечает директор центра.

Люди, потерявшие конечности, останутся неотъемлемой частью общества, но это могут быть украинцы не с ампутациями, а с крутыми протезами, не с ранами, а со шрамами, отмечает Руднева.

На самом деле речь идет не только о военных. Реабилитация также актуальна и для гражданского населения, более того, она может не ограничиваться людьми с ранениями.

"Если нам очень повезет, то мы все будем людьми с инвалидностью, потому что с возрастом мы все становимся такими людьми. Если доживем лет до 80, у всех будут проблемы со зрением, слухом и так далее", — подчеркивает директор центра.

Напомним, летом прошлого года во Львове также анонсировали строительство Национального центра реабилитации Unbroken ("Несокрушимые") с робопротезированием. Его создали на базе Первого медицинского объединения Львова.