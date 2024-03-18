"Планер замечательный, атаки идеальные": эксперт оценил конструкцию дрона "Лютый" (фото)

Эксперт назвал конструкцию украинского беспилотника удачной, а атаки на российские НПЗ — идеальными. Он также рассказал о конструктивных особенностях и назвал вероятную модель двигателя.

В марте 2024 года украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Канадский физик и эксперт по дронам DanielR проанализировал в социальной сети X (Twitter) конструкцию дрона "Лютый", который, вероятно, участвовал в атаках, а также сами удары, на основе фото и видео из открытых источников.

Единственное официальное фото "Лютого" — настольная модель с котом и цветами рядом. На нем видно, что эта модель трех лопастной толкающий пропеллер с двойной стрелой и V-образным хвостом. Решетки охлаждения по бокам указывают на установленный двигатель типа "боксер".

Модель дрона "Лютый" Фото: Twitter

Кадр из видеозаписи атаки предоставляет дополнительные детали. Большинство конструктивных особенностей, которые можно увидеть на модели, можно видеть среди обломков. Видны крылья и длинная трубка Пито. снизу передней части может быть капсула (возможно, камера).

Дрон "Лютый" в полете Фото: Twitter

Две темные выпуклости на капоте двигателя — это воздушные фильтры, подтверждающие наличие 2-цилиндрового двигателя. Ступица пропеллера расположена высоко, и, похоже, там находится приводной шкив. Непонятные обломки находятся на верхней части фюзеляжа.

Двигатель, пропеллер и крылья дрона "Лютый" Фото: Twitter

Другая авария дает больше информации (неизвестно, как были получены обломки). Хвост отломан и находится возле передней части. Левого крыла не видно. Хорошо видно законцовку крыла. Сцепка и возможно более длинная стрела отличаются от кадров другой катастрофы.

Дрон "Лютый", вероятно подбитый, вид сзади Фото: Twitter

Во время аварии башмак свечи зажигания пробил капот насквозь. Цвет и конструкция крыла очень похожи на дрон "Бобер". Примечательно, как пропеллер расположен над приводным шкивом.

Более детальный вид сзади Фото: Twitter

Двигатель очень похож на Hirth F23. Это двухцилиндровый двигатель мощностью 50 л.с. с ременным редуктором. Редуктор скорости позволяет расположить пропеллер высоко в корпусе самолета. Существуют различные варианты этого двигателя, включая инжекторный.

Вероятный двигатель дрона "Лютый, Hirth F23 Фото: Twitter

От носовой части осталось немного. Обтекатель двигателя имеет сложное исполнение. Он аккуратно огибает выхлопную трубу и имеет воздухозаборники для охлаждения. Сверху также есть неровности, возможно, это прозоры для топливной системы или карбюратора.

Остатки носовой части Фото: Twitter

На этом беспилотнике было написано "Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату". это подтверждает удар по нему 24 февраля.

"Лютый" имеет определенное сходство с "Бобрами", но он намного больше и совершеннее. "Лютый" имеет сложный капот двигателя, тогда как "Бобер" не имеет капота. Внимание уделено мелким деталям, например, обтекателям, к которым крепятся хвостовые стрелы.

Сергей Притула и дрон "Бобер" Фото: Twitter

"Планер имеет прекрасный вид. Украина использовала их с мастерством. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы кажутся идеальными, они выполнены с плавными разворотами перед пикированием на терминал. Эти атаки были чрезвычайно точными", — отмечает эксперт.

Дрон "Ярость" достаточно большой, чтобы нести полезную нагрузку на 1000 км, но достаточно мал, чтобы производить их в больших количествах. Благодаря этому Украина может серьезно навредить российскому экспорту, а также нанести военный ущерб России.

Росияне нашли обломки "Лютого" и неверно сложили Фото: Twitter

Однако много видео и изображений с беспилотников, которые разбились, но не взорвались. Россиянам удалось захватить разбитый украинский беспилотник "Лютый", но они запутались при сборке обломков. Хвост разместили перед носовой частью и перепутали левое и правое крыло.

Мотор и боевая часть БПЛА "Лютый" Фото: Twitter

Украинский Telegram-канал "Полковник ГШ" добавил фото двигателя "Лютого" и осколочно-фугасной боевой части с подготовленными элементами поражения, ориентировочным весом около 40-50 кг.

Напомним, в марте БПЛА "Лютый", в частности, атаковал Рязанский НПЗ в 450 км от Украины. Тогда беспилотник попал на относительно качественные видео, которые позволяют его рассмотреть. Тогда произошло попадание в вакуумную установку НПЗ, такой взрыв может привести к остановке производства на длительное время. Российские источники также имеют мнение, что атаковал предприятие именно "Лютый". Украинский дрон-камикадзе впервые был продемонстрирован в виде модели в ноябре 2023 года. Открытые источники метят немного данных о беспилотнике: известно о дальности полета более 1000 км и вес боевой части 75 кг. Эти данные свидетельствуют о возможности БПЛА наносить мощные удары далеко за пределами Украины.