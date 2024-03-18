"Планер замечательный, атаки идеальные": эксперт оценил конструкцию дрона "Лютый" (фото)
Эксперт назвал конструкцию украинского беспилотника удачной, а атаки на российские НПЗ — идеальными. Он также рассказал о конструктивных особенностях и назвал вероятную модель двигателя.
В марте 2024 года украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Канадский физик и эксперт по дронам DanielR проанализировал в социальной сети X (Twitter) конструкцию дрона "Лютый", который, вероятно, участвовал в атаках, а также сами удары, на основе фото и видео из открытых источников.
Единственное официальное фото "Лютого" — настольная модель с котом и цветами рядом. На нем видно, что эта модель трех лопастной толкающий пропеллер с двойной стрелой и V-образным хвостом. Решетки охлаждения по бокам указывают на установленный двигатель типа "боксер".
Кадр из видеозаписи атаки предоставляет дополнительные детали. Большинство конструктивных особенностей, которые можно увидеть на модели, можно видеть среди обломков. Видны крылья и длинная трубка Пито. снизу передней части может быть капсула (возможно, камера).
Две темные выпуклости на капоте двигателя — это воздушные фильтры, подтверждающие наличие 2-цилиндрового двигателя. Ступица пропеллера расположена высоко, и, похоже, там находится приводной шкив. Непонятные обломки находятся на верхней части фюзеляжа.
Другая авария дает больше информации (неизвестно, как были получены обломки). Хвост отломан и находится возле передней части. Левого крыла не видно. Хорошо видно законцовку крыла. Сцепка и возможно более длинная стрела отличаются от кадров другой катастрофы.
Во время аварии башмак свечи зажигания пробил капот насквозь. Цвет и конструкция крыла очень похожи на дрон "Бобер". Примечательно, как пропеллер расположен над приводным шкивом.
Двигатель очень похож на Hirth F23. Это двухцилиндровый двигатель мощностью 50 л.с. с ременным редуктором. Редуктор скорости позволяет расположить пропеллер высоко в корпусе самолета. Существуют различные варианты этого двигателя, включая инжекторный.
От носовой части осталось немного. Обтекатель двигателя имеет сложное исполнение. Он аккуратно огибает выхлопную трубу и имеет воздухозаборники для охлаждения. Сверху также есть неровности, возможно, это прозоры для топливной системы или карбюратора.
На этом беспилотнике было написано "Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату". это подтверждает удар по нему 24 февраля.
"Лютый" имеет определенное сходство с "Бобрами", но он намного больше и совершеннее. "Лютый" имеет сложный капот двигателя, тогда как "Бобер" не имеет капота. Внимание уделено мелким деталям, например, обтекателям, к которым крепятся хвостовые стрелы.
"Планер имеет прекрасный вид. Украина использовала их с мастерством. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы кажутся идеальными, они выполнены с плавными разворотами перед пикированием на терминал. Эти атаки были чрезвычайно точными", — отмечает эксперт.
Дрон "Ярость" достаточно большой, чтобы нести полезную нагрузку на 1000 км, но достаточно мал, чтобы производить их в больших количествах. Благодаря этому Украина может серьезно навредить российскому экспорту, а также нанести военный ущерб России.
Однако много видео и изображений с беспилотников, которые разбились, но не взорвались. Россиянам удалось захватить разбитый украинский беспилотник "Лютый", но они запутались при сборке обломков. Хвост разместили перед носовой частью и перепутали левое и правое крыло.
Украинский Telegram-канал "Полковник ГШ" добавил фото двигателя "Лютого" и осколочно-фугасной боевой части с подготовленными элементами поражения, ориентировочным весом около 40-50 кг.
Напомним, в марте БПЛА "Лютый", в частности, атаковал Рязанский НПЗ в 450 км от Украины. Тогда беспилотник попал на относительно качественные видео, которые позволяют его рассмотреть. Тогда произошло попадание в вакуумную установку НПЗ, такой взрыв может привести к остановке производства на длительное время. Российские источники также имеют мнение, что атаковал предприятие именно "Лютый". Украинский дрон-камикадзе впервые был продемонстрирован в виде модели в ноябре 2023 года. Открытые источники метят немного данных о беспилотнике: известно о дальности полета более 1000 км и вес боевой части 75 кг. Эти данные свидетельствуют о возможности БПЛА наносить мощные удары далеко за пределами Украины.