OLED-экраны больше не будут выгорать: эксперты нашли способ, как продлить срок службы

Ученые разработали новую светоизлучающую молекулу с "щитами", чтобы препятствовать разрушительному перенаправлению энергии.

Команда исследователей в Нортумбрийского и Кембриджского университетов, Имперского колледжа Лондона и Университета Лафборо разработали новый подход к упрощению архитектуры OLED с высокой эффективностью, передает Interesting engineering.

Ученые разработали новую светоизлучающую молекулу с "щитами", чтобы препятствовать разрушительному перенаправлению энергии и регулировать молекулярные взаимодействия. Команда подчеркивает, что пиксели синего света необходимы для функционального дисплея, но также являются источником проблем. Создание новой молекулы позволило уменьшить излучательный слой синего пикселя, сохраняя отличную эффективность, что может способствовать также и снижению стоимости дисплея. Молекула, по их словам, является одной из самых узких излучающих синих молекул, которая очень полезна для экранов, потому что она обеспечивает высокую чистоту цвета.

Высокоэффективные синие органические светодиоды относятся к органической электронике. Они широко используются в дисплеях для телевизоров, смартфонов, мониторов. Такие экраны примечательны высоким визуальным качеством, но и относительно коротким сроком службы. Однако команда исследователей уверяет, что ее решение может повысить срок службы технологии в целом привести. Они стремились к тому, чтобы устройства использовали как можно меньше энергии, чтобы повысить их устойчивость и эффективность.

Органический полупроводник продуцируется между двумя электродами в конструкции OLED, при этом светящийся слой расположен в середине стека. Молекулы поглощают электрическую энергию, которая впоследствии выделяется в виде света. По мнению исследователей, большая часть электрической энергии в идеальном OLED преобразуется в свет, но иногда энергия неверно направлена и ослабляет структуру OLED. Это снижает срок службы и эффективность.

Исследователи утверждают, что новая молекула способна привести к созданию более эффективных OLED-экранов, которые будут позитивно влиять на энергопотребление устройств в целом, снижая его.

Ранее мы писали о том, что стол оснастили прозрачным OLED-экраном и встроенным системным блоком. Устройство под названием DK-07 позволяет установить все элементы компьютера, включая систему охлаждения, и имеет дополнительный монитор-столешницу.