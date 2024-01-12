Ученые создали светодиоды, яркость которых в 1000 раз большей, чем OLED: где их применят

На основе PeLED разработают полупроводниковые лазеры, которые можно будет применить в сфере медицины, электроники, легкой и тяжелой промышленности.

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Исследовательский центр Imec (Бельгия) заявил о разработке супер-ярких светодиодов из материала под названием перовскит. Они получили название PeLED и при тестировании показали мощность в 1000 раз превосходящую OLED. Об этом центр сообщил на своем сайте.

По словам ученых, на основе созданной ими технологии будут создаваться полупроводниковые лазеры, которые, впоследствии, можно будет применить в сфере медицины, электроники, легкой и тяжелой промышленности.

Перовскит состоит из комбинации полупроводниковых материалов. Структура материала уникальна тем, что электроны, находящиеся в ней, чрезвычайно подвижны. Также материал довольно гибкий и недорог в изготовлении. Более того, перовскит рассматривался исследователями, как альтернатива светодиодам. Им удалось подвести ток высокой плотности к сапфировой подложке — 3000 А/см2. Этого удалось достичь, сделав материал многослойным, когда чередуются прозрачный и непрозрачный слои металлизации.

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Такая архитектура, сочетающая прозрачные электроды и полупроводникового перовскита дала возможность светодиодам функционировать при плотности тока, которая в 1000 раз выше, чем у OLED-светодиодов (3 кА/см2).

Технология PeLED могла бы стать основой для производства супер-ярких дисплеев для телевизоров, смартфонов и другой потребительской электроники, однако ученые нацелены на разработку лазеров нового поколения, которые могли бы произвести революцию в проецировании голограмм, исследовании окружающей среды, медицине и пр.

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