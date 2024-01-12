Науковці створили світлодіоди, яскравість яких у 1000 разів більша, ніж OLED: де їх застосують

На основі PeLED розроблять напівпровідникові лазери, які можна буде застосувати у сфері медицини, електроніки, легкої та важкої промисловості.

Related video

Дослідницький центр Imec (Бельгія) заявив про розробку супер-яскравих світлодіодів з матеріалу під назвою перовскит. Вони отримали назву PeLED і під час тестування показали потужність, що в 1000 разів перевершує OLED. Про це центр повідомив на своєму сайті.

За словами вчених, на основі створеної ними технології створюватимуться напівпровідникові лазери, які згодом можна буде застосувати у сфері медицини, електроніки, легкої та важкої промисловості.

Перовськіт складається з комбінації напівпровідникових матеріалів. Структура матеріалу унікальна тим, що електрони, які перебувають у ній, надзвичайно рухливі. Також матеріал досить гнучкий і недорогий у виготовленні. Ба більше, перовскіт розглядався дослідниками, як альтернатива світлодіодам. Їм вдалося підвести струм високої щільності до сапфірової підкладки — 3000 А/см2. Цього вдалося досягти, зробивши матеріал багатошаровим, коли чергуються прозорий і непрозорий шари металізації.

Важливо

Прозорий телевізор без дротів Signature OLED T від LG здивував глибиною картинки

Така архітектура, що поєднує прозорі електроди та напівпровідниковий перовскіт, дала змогу світлодіодам функціонувати за щільності струму, що в 1000 разів вища, ніж у OLED-світлодіодів (3 кА/см2).

Технологія PeLED могла б стати основою для виробництва супер-яскравих дисплеїв для телевізорів, смартфонів та іншої споживчої електроніки, проте науковці націлені на розробку лазерів нового покоління, які могли б здійснити революцію в проєктуванні голограм, дослідженні довкілля, медицині тощо.

Раніше ми повідомляли про те, що найяскравіший OLED-телевізор у світі не боїться прямих сонячних променів. ТВ-панель Samsung S95D QD-OLED має спеціальне тверде покриття, яке не тільки бореться з відблисками, а й підтримує глибину картинки.