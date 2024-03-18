Китай обгоняет США в области технологий, подав на 25% больше патентов в 2023 году

Подсанкционная Huawei возглавила рейтинг среди компаний со всего мира, подававших патентные заявки на разработки в сфере телекома и компьютерных технологий.

Компании Huawei, Samsung и Qualcomm были главными международными патентными заявщиками в 2023 году, согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Несмотря на тяжелые санкции США, китайская Huawei возглавила список фирм, подав самое большое количество заявок на патенты, пишет Тom's hardware.

WIPO определяет количество патентных заявок через систему договоров о патентном сотрудничестве (PCT). Патенты PCT подаются организациями, желающими защитить права на свои изобретения в нескольких странах.

Общее количество патентных заявок, поданных в мире в 2023 году, составило 272 600, что на 1,8% меньше, чем в 2022 году. Китай оказался в топе списка среди стран с 69 610 заявками, опередив Соединенные Штаты, которые подали 58 823 заявок. Япония, Южная Корея и Германия также вошли в пятерку лучших. Индия подала на 44,6% больше заявок, чем в 2022-м.

Что касается заявок от компаний конкретно, то китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies сохранил свою позицию в качестве лучшего регистратора с 6494 опубликованными предложениями PCT. Samsung Electronics из Южной Кореи и американская Qualcomm оформили 3924 и 3410 заявок соответственно. Mitsubishi Electric (Япония) и Boe Technology (Китай) также оказались в первой пятерке с 2152 и 1188 заявками соответственно.

В списке PCT преобладают высокотехнологичные компании, которые разрабатывают аппаратные, телекоммуникационные технологии и программное обеспечение. Интересно, крупные технологические гиганты, такие как Apple, Google, Microsoft и Meta, не вошли в топ-15.

Больше всего патентов регистрировали в сфере компьютерных технологий, телекоммуникаций, электрических механизмов, медицинских технологий и фармацевтических препаратов. Примечательно, что электрическое оборудование и транспорт продемонстрировали самые быстрые темпы роста среди ведущих технологических областей.

Отраслевые гиганты, такие как Huawei, Qualcomm, Samsung, Ericsson и Nokia подали патенты на технологии, способные внедрить связь 5G и развить Wi-Fi.

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