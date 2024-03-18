Создан самый мощный лазер в мире: использует вибрации звука вместо света

Фононные лазеры в 10 раз мощнее фотонных, и могут применяться в медицине и мониторинге окружающей среды.

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Ученые из Хунаньского университета (Китай) разработали мощный фононный лазер, который использует вибрации вместо света. Потенциальными областями его применения называют медицину и исследования окружающей среды, передает Interesting engineering.

Как указано в исследовании, фононные лазеры, механические аналоги оптических лазеров, являются уникальными инструментами. Примечательно, что их применение варьируется от ультразвукового зондирования до биологической диагностики.

Конструкция лазерной установки состоит из отражающей камеры, маленького "шарика" и электродов. Генерируемый установкой акустический лазерный луч в десять раз мощнее, чем фононные лазерные лучи. Примечательно, что тот самый "шарик" размером с бактерию, является сердцем устройства.

Ученые использовали два световых луча для левитации шарика и поместили его в отражающую камеру. Небольшие вибрации шарика генерируют фононы — мельчайшие частицы, издающие звук. Устройство может работать более часа, и это хороший показатель, уверяют исследователи.

Ученые из Технологического университета Делфта в Нидерландах считают, что фононные лазеры могут оказать негативное влияние точно так же, как и оптические лазеры, которые используются в качестве оружия. Они полагают, что для развития "звуковых" лазеров могут потребоваться годы исследований и разработок, а пока что технология находится в зачаточном состоянии и о каком-либо прогрессе рано говорить.

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