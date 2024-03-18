Створено найпотужніший лазер у світі: використовує вібрації звуку замість світла

Фононні лазери в 10 разів потужніші за фотонні, і можуть застосовуватися в медицині та моніторингу навколишнього середовища.

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Вчені з Хунаньського університету (Китай) розробили потужний фононний лазер, який використовує вібрації замість світла. Потенційними областями його застосування називають медицину та дослідження навколишнього середовища, передає Interesting engineering.

Як зазначено у дослідженні, фононні лазери, механічні аналоги оптичних лазерів є унікальними інструментами. Примітно, що їхнє застосування варіюється від ультразвукового зондування до біологічної діагностики.

Конструкція лазерної установки складається з відбиває камери, маленької "кульки" і електродів. Акустичний лазерний промінь, що генерується установкою, вдесятеро потужніший, ніж фононні лазерні промені. Примітно, що ця "кулька" розміром з бактерію, є серцем пристрою.

Вчені використовували два світлові промені для левітації кульки і помістили його в камеру, що відбиває. Невеликі вібрації кульки генерують фонони — дрібні частки, що видають звук. Пристрій може працювати більше години, і це добрий показник, запевняють дослідники.

Вчені з Технологічного університету Делфта в Нідерландах вважають, що фононні лазери можуть негативно вплинути так само, як і оптичні лазери, які використовуються як зброя. Вони вважають, що для розвитку "звукових" лазерів можуть знадобитися роки досліджень і розробок, а поки що технологія знаходиться в зародковому стані і про якийсь прогрес рано говорити.

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