Простые люди разбогатели на $40 миллионов: "помог" сбой в работе крупного банка

Клиенты одного эфиопского банка обналичили сумму на миллионы долларов, которые им не принадлежат. И хакеры тут ни при чем.

Крупнейший банк Эфиопии изо всех сил пытается вернуть миллионы долларов после того, как в выходные произошел сбой, позволивший клиентам снимать неограниченное количество средств, передает CNBC.

Сообщается, что более 40 миллионов долларов США были сняты из государственного Коммерческого банка Эфиопии (Commercial Bank of Ethiopia) или переведены в другие банки, поскольку клиенты обнаружили, что могут снять больше, чем у них средств на балансе. Через несколько часов транзакции были остановлены.

Президент банка Аби Сано сообщил на пресс-конференции в понедельник, что большая часть наличных была снята студентами, а BBC пишет, что у банкоматов кампуса образовались длинные очереди. Несколько университетов призвали студентов вернуть наличные, которые им не принадлежат, и Сано уверил, что любой, кто вернет деньги, не будет привлечен к уголовной ответственности.

В соцсети Х (экс-Твиттер, — ред.) Commercial Bank of Ethiopia подтвердил факт прерывания обслуживания клиентов. Интересно, что банк отрицает, что причиной сбоя была кибератака. Компания добавила, что ее банкоматы уже нормально функционируют.

Финансовый регулятор, Центральный банк Эфиопии, заявил, что сбой в работе системы стал результатом проверки механизмов безопасность, а не "инцидентом, который ставит под угрозу банк, его клиентов и всю финансовую систему".

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Также сообщали, что украинские хакеры приостановили работу метрополитена в Москве. По информации ведомства, в результате "сбоя" владельцы транспортных карт в столице РФ и Казани не могли оплатить проездные билеты, пополнить свою карту и рассчитаться за парковку.