Украинцам полезно знать: 8 признаков, что киберпреступники крадут данные со смартфонов

Стоит проверить, как работает смартфон и какую информацию отображает, чтобы понять, атаковали ли вас хакеры, или нет.

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Эксперты в сфере кибербезопасности рекомендуют пользователям Android-фонов удалить вредоносные приложения, иначе они рискуют потерять деньги, передает The Sun.

Почему Android-фоны атакуют чаще всего

Смартфоны Android являются одной из главных целей киберпреступников. Это связано с программным обеспечением Android, которое зачастую имеет открытый исходный код — в итоге, в такую программу легче проникнуть, чем, скажем, в приложения для iOS. Более того, по сравнению с Apple App Store, Google Play Store имеет менее строгие меры безопасности. Опасность еще кроется и в том, что пользователи Android могут загружать приложения из различных источников в интернете. Это создает возможности для кибератак.

Один из самых распространенных способов, с помощью которых хакеры заносят вредоносное ПО на устройства Android, — это "вредоносы", вшитые в коды обычных приложений, вроде игр, будильника, плеера. К вредоносным приложениям относятся трояны, рекламное ПО, шпионское ПО и т. д. Цель таких программ — атаковать устройство, украсть персональные данные, взломать банковскую информацию.

Некоторые данные реально украсть в режиме реального времени, пока вы печатаете. Другая цель вредоносного ПО — распространение вредоносных программ на другие устройства.

Признаки наличия вредоносного ПО на смартфоне

Обратите внимание на то, как функционирует ваш смартфон и какой контент он отображает. Вот несколько признаков, которые являются тревожными звоночками:

появление множества всплывающих окон или нежелательной рекламы во время работы в интернете; батарея разряжается намного быстрее, чем обычно; наличие приложений, которые вы не устанавливали; телефон зависает, часто выходит из строя или отображает повторяющиеся сообщения об ошибках; смартфон не выключается и не перезагружается должным образом; смартфон не позволяет вам удалить ту или иную программу; контакты сообщают, что получили от вас сообщения, которые вы на самом деле не отправляли; сокращение баланса на счетах.

Важно

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Чтобы не стать жертвой киберпреступников, важно всегда обновлять свое устройство. Вам также следует избегать установки приложений из неофициальных магазинов Android. Если вы заметили на своем устройстве приложения, которые вы не устанавливали, удалите их.

Ранее мы сообщали о том, как удалить информацию о себе из интернета в 2024 году. Мошенники часто используют фото, видео и аудио, чтобы создавать дипфейки и выманивать деньги у людей. Чтобы не стать их жертвой, лучше почистить информацию о себе в сети.

Писали также, что кибермошенники использовали в своей афере Наталью Могилевскую. Певицу не только "назначили" главой жури в несуществующем конкурсе, но еще и рекламировали от ее имени медицинские препараты.