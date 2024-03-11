Українцям корисно знати: 8 ознак, що кіберзлочинці крадуть дані зі смартфонів

Варто перевірити, як працює смартфон і яку інформацію відображає, щоб зрозуміти, чи атакували вас хакери, чи ні.

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Експерти у сфері кібербезпеки рекомендують користувачам Android-фонів видалити шкідливі програми, інакше вони ризикують втратити гроші, передає The Sun.

Чому Android-фони атакують найчастіше

Смартфони Android є однією з головних цілей кіберзлочинців/ Це пов'язано з програмним забезпеченням Android, яке часто має відкритий вихідний код — у підсумку, в таку програму легше проникнути, ніж, скажімо, в додатки для iOS. Ба більше, порівняно з Apple App Store, Google Play Store має менш суворі заходи безпеки. Небезпека ще криється і в тому, що користувачі Android можуть завантажувати додатки з різних джерел в інтернеті. Це створює можливості для кібератак.

Один із найпоширеніших способів, за допомогою яких хакери заносять шкідливе ПЗ на пристрої Android, — це "шкідливі програми", вшиті в коди звичайних застосунків, на кшталт ігор, будильника, плеєра. До шкідливих додатків належать трояни, рекламне ПЗ, шпигунське ПЗ тощо. Мета таких програм — атакувати пристрій, вкрасти персональні дані, зламати банківську інформацію.

Деякі дані реально вкрасти в режимі реального часу, поки ви друкуєте. Інша мета шкідливого ПЗ — поширення шкідливих програм на інші пристрої.

Ознаки наявності шкідливого ПЗ на смартфоні

Зверніть увагу на те, як функціонує ваш смартфон і який контент він відображає. Ось кілька ознак, які є тривожними дзвіночками:

поява безлічі спливаючих вікон або небажаної реклами під час роботи в інтернеті; батарея розряджається набагато швидше, ніж зазвичай; наявність додатків, які ви не встановлювали; телефон зависає, часто виходить з ладу або відображає повторювані повідомлення про помилки; смартфон не вимикається і не перезавантажується належним чином; смартфон не дозволяє вам видалити ту чи іншу програму; контакти повідомляють, що отримали від вас повідомлення, які ви насправді не надсилали; скорочення балансу на рахунках.

Важливо

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Щоб не стати жертвою кіберзлочинців, важливо завжди оновлювати свій пристрій. Вам також слід уникати встановлення додатків із неофіційних магазинів Android. Якщо ви помітили на своєму пристрої додатки, які ви не встановлювали, видаліть їх.

Раніше ми повідомляли про те, як видалити інформацію про себе з інтернету в 2024 році. Шахраї часто використовують фото, відео та аудіо, щоб створювати діпфейки та виманювати гроші в людей. Щоб не стати їхньою жертвою, краще почистити інформацію про себе в мережі.

Писали також, що кібершахраї використали у своїй афері Наталю Могилевську. Співачку не тільки "призначили" головою журі в неіснуючому конкурсі, а ще й рекламували від її імені медичні препарати.