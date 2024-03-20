Досадная оплошность: секреты армии Китая "слили" через мессенджер WeChat

Силы стратегической поддержки НОАК посчитали, что тендерное агентство не приняло меры безопасности и приостановили все закупки, проходившие через этого подрядчика.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разорвала договор с China Far East International Tendering Co., потому что компания нарушила правила конфиденциальности, пересылая данные через WeChat и электронную почту и храня документы на незащищенных компьютерах, передает SCMP.

Сообщается, что China Far East International Tendering Co., нанятая в качестве тендерного агентства для закупки оборудования, нарушила правила конфиденциальности при проведении закупок для Сил стратегической поддержки НОАК. Силы стратегической поддержки армии КНР занимаются интеграцией стратегических функций в вооруженных силах – от космоса и интернета до психологической войны. Силы также служат центром сбора разведывательной информации.

В Китае передача государственной тайны через интернет без принятия надлежащих мер конфиденциальности является незаконной. В НОАК заявляют, что компания нарушила правила ведения тендерных закупок, переправив большое количество материалов с объявлениями о закупках по электронной почте и мессенджер соцсети WeChat. Компания также хранила большое количество конфиденциальных документов на незащищенных компьютерах. Однако в НОАК не уточняют, нарушил ли подрядчик гостайну, или нет.

Теперь любым подразделениям НОАК не разрешается подписывать с компанией новые контракты, а все проекты, независимо от их стадии реализации, будут закрыты. Определенные воинские части должны будут оперативно проверить имеющуюся информацию на предмет утечек. Военные подчеркивают, что беспечность подрядчика привела к серьезным рискам.

Ранее мы писали о том, что Китай обгоняет США в области технологий, подав на 25% больше патентов в 2023 году. Подсанкционная Huawei возглавила рейтинг среди компаний со всего мира, подававших патентные заявки на разработки в сфере телекома и компьютерных технологий.

Также сообщали, что в Китае придумали ударный БПЛА, способный разделиться на несколько мелких дронов и тем самым создать целый рой беспилотников для атаки систем ПВО противника.