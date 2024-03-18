В Китае заявили о создании рельсотрона: какие преимущества получит китайская армия

Основная проблема рейлганов состоит в том, что пушка сильно изнашивается после нескольких выстрелов. Китайские инженеры заявили, что они произвели 120 выстрелов подряд и без сбоев.

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Китайские исследователи заявили, что разработали электромагнитную рельсовую пушку, которая может предоставить Народно-освободительной армии одно из самых разрушительных вооружений 21 века. Об этом сообщает Defense One.

В издании попытались разобраться, действительно ли китайским инженерам удалось преодолеть все технические проблемы, долгое время мешающие США получить "рейлган". Китай инвестирует в исследование электромагнитных систем и производства электроэнергии уже более 10 лет. Отличием "рейлгана" от традиционной артиллерии является то, что скорость выстрела может превышать 6 махов. Это происходит благодаря не пороховым газам, как у обычных орудий, а благодаря электромагнитному действию.

Кроме этого рельсотроны должны быть более точными, дальнобойными и дешевле обычных гаубиц. Ранее США были лидером в исследовании электромагнитного оружия, но в 2021 году они закрыли программу и выделили более 500 млн. долларов. Причина закрытия – быстрый износ ствола. Он приходит в недостойность после нескольких выстрелов. Также в ВМС США изменились приоритеты, потому что сначала рельсотроном должны были вооружить эсминец Zumwalt.

Между тем, в Китае заявили, что они создали рельсотрон с дальностью выстрела от 100 до 200 км со скоростью полета 6 Махов. Заявляется, что оружие получило элементы искусственного интеллекта из 100 000 датчиков, чтобы выявлять и устранять любые проблемы до поломки. Они смогли опробовать 120 снарядов подряд без сбоев. Если это правда, пишут в издании, то это означает, что Китай смог решить проблемы с износом ствола.

Однако другие данные утверждают, что Китай только разработал 25 мм рельсовую пушку. Пока неизвестно, сможет ли китайская армия получить полномасштабную рельсовую пушку, производить ее серийно и интегрировать на свои боевые корабли.

Напомним, 18 октября в Японии протестировали рельсотрон на морской платформе.

29 сентября СМИ писали, что европейский рейлган превосходит все ожидания.