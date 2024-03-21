Новые датчики помогут следить за транспортом и людьми из космоса: кого это коснется

Космическая система слежения будет предоставлять пилотам истребителей данные о надводных целях противника через усовершенствованную систему управления боем.

Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) готовится к запуску новых спутников, которые позволят военным отслеживать движущиеся транспортные средства и людей из космоса, передает Defense one.

Военно-воздушные силы США хотят заменить свои устаревшие самолеты E-8 JSTARS, предоставляющие данные о целеуказании, на космические средства разведки и передать часть миссии по идентификации движущихся целей спутникам.

Космическая система слежения будет предоставлять пилотам истребителей информацию о надводных целях противника через усовершенствованную систему управления боем (ABMS). Она станет неотъемлемой частью концепции совместного общедоменного командования и управления (JADC2). Именно поэтому ВВС США активно сотрудничают с Управлением над проектированием, разработкой и развертыванием системы спутников.

NRO уже готово запустить спутники для эксплуатации. По словам Кристофера Сколезе, директора NRO, прототипы уже тестируются в течение последних трех лет. Также неоднократно были проведены учения совместно с Космическими силами и другими службами, в ходе которых стало понятно, что новая спутниковая система функционирует нормально. Однако Сколезе не сообщил, когда именно система будет введена в эксплуатацию.

Агентство разрабатывает программу совместно с Космическими силами, операторы которых будут управлять новыми спутниками и наводить датчики.

Согласно бюджетным документам, Космические силы планируют работать с NRO над разработкой и внедрением системы спутникового слежения в 2025 финансовом году. Управление запрашивает 244 млн долларов на развитие программы "Long Range Kill Chains", которая включает размещение спутниковой группировки и оснащение устройств вспомогательной полезной нагрузкой (под вспомогательной полезной нагрузкой стоит понимать специальные датчики, — ред.), и планирует потратить более 1,2 млрд долларов в течение следующих нескольких лет.

Однако представители Космических сил заявили, что программа не может быть запущена полноценно до тех пор, пока Конгресс не примет бюджет на 2024 финансовый год.

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